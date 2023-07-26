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Perspectiva estável

Haddad faz aceno ao Congresso após elevação de nota de crédito do Brasil

Ministro da Fazenda diz que melhora na classificação de risco anunciada pela agência Fitch é resultado da 'harmonia entre os Poderes'

Publicado em 26 de Julho de 2023 às 14:50

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

26 jul 2023 às 14:50
BRASÍLIA - Ao comentar a elevação da nota de crédito de longo prazo em moeda estrangeira do Brasil, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta quarta-feira (26) que a harmonia entre os Poderes é a saída para que o Brasil volte a obter grau de investimento.
"A Fitch é a primeira das grandes agências que muda a nota do Brasil. Eu sempre disse e continuo acreditando que a harmonia entre os Poderes é a saída para que nós voltemos a obter grau de investimento", disse Haddad, em aceno ao Congresso.
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad discursa durante reunião de apresentação e assinatura dos decretos que autorizam a regulamentação do Marco Legal do Saneamento
Haddad diz que Brasil sinaliza para o mundo que é um país de oportunidades Crédito: JOEDSON ALVES/Agência Brasil
A agência de classificação de risco Fitch elevou a nota de crédito soberano do Brasil a BB, contra BB- antes, com perspectiva estável, e atribuiu a mudança a um desempenho macroeconômico e fiscal melhor que o esperado em meio a sucessivos choques nos últimos anos.
A agência tinha rebaixado a nota de crédito do Brasil para BB- em 2018, no governo Temer, quando o país passava por déficit fiscal, crise nas contas públicas e fracasso em aprovar a reforma da Previdência.
Segundo relatório, as políticas proativas e reformas apoiaram a decisão e a expectativa da agência é de que o novo governo trabalhará para melhorias adicionais. A agência ainda afirmou que o presidente Lula "tem conseguido garantir a governabilidade e avançar em sua agenda política".
"Um país do tamanho do Brasil não tem sentido não ter grau de investimento."
O titular da Fazenda afirmou que, em seis meses de trabalho, o governo do presidente Lula (PT) está conseguindo sinalizar para o mundo que o Brasil é o pais das oportunidades.

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