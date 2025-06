Alternativas

Haddad cita 3 saídas para IOF e diz que juristas veem inconstitucionalidade na derrubada

Ministro afirma que só foi informado da decisão da Câmara de votar decreto na manhã de quarta e que governo só deve apresentar em agosto proposta de corte de isenções fiscais

BRASÍLIA - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o governo avalia três caminhos para responder à derrubada do decreto que elevou o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). As alternativas, segundo ele, envolvem ir à Justiça contra a decisão do Congresso, buscar uma nova fonte de receita ou fazer um novo corte no Orçamento que atinja a todos.>