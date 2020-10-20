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Sistema bancário

Guedes diz que governo planeja abertura de capital de braço digital da Caixa

O pagamento do auxilio emergencial foi realizado pelo banco digital; antes da abertura, a Caixa precisaria desmembrar o braço digital da instituição

Publicado em 20 de Outubro de 2020 às 18:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 out 2020 às 18:29
O ministro da Economia, Paulo Guedes, fala à  imprensa no Palácio do Planalto
O ministro da Economia, Paulo Guedes, fala à  imprensa no Palácio do Planalto Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
Ao falar da digitalização de brasileiros que estavam fora do sistema bancário por meio do auxílio emergencial, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que o governo planeja abrir o capital do braço digital da Caixa Econômica Federal, responsável por operacionalizar o programa de transferência de renda.
"O Brasil é uma democracia digital. Na pandemia digitalizamos 64 milhões de pessoas. Quanto vale um banco com 64 milhões de pessoas que foram bancarizadas pela primeira vez e serão leais pelo resto da vida? Estamos planejamento um IPO deste banco digital nos próximos seis meses", afirmou nesta terça-feira (20), durante participação em evento organizado pelo Milken Institute, que não constava da agenda do ministro nem havia sido informado pela assessoria da pasta.
Antes da abertura de capital, a Caixa precisaria desmembrar o braço digital da instituição. O banco suspendeu no mês passado mais uma vez a IPO da Caixa Seguridade, que deve acontecer somente no próximo ano. A área de cartões do banco também deve ter o capital aberto em 2021.

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