Guedes diz que compra da vacina deveria ter começado na época do Mandetta

O ministro da Economia, Paulo Guedes, diz que todos serão responsabilizados pela pandemia Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

"A entrega da vacina não está atrasada só agora, não", disse ao afirmar ainda que desde o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, as negociações para compra deveriam ter sido feitas.

Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta durante coletiva de Imprensa no Palácio do Planalto sobre as ações de enfrentamento no combate ao Covid-19 Crédito: Isac Nóbrega/PR

"No primeiro dia, Mandetta saiu com R$ 5 bilhões no bolso. É desde aquela época que deveríamos estar comprando vacina, não é mesmo? O dinheiro estava lá " Paulo Guedes - Ministro da Economia

Na entrevista, Guedes disse que todos vão responder pelos erros na pandemia e pela crise coletivamente, sem citar o nome do presidente Jair Bolsonaro, que até agora foi o maior negacionista sobre os riscos da doença.

“Era possível ter sido mais rápido? Sim. Era possível que a mídia fosse mais construtiva? Era possível que os governadores ajudassem também? O dinheiro foi para os estados. Então, por que os leitos foram desativados? Pois todos nós achávamos que a pandemia estava indo embora.”