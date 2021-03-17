Guedes diz que compra da vacina deveria ter começado na época do Mandetta

O ministro da Economia, Paulo Guedes, criticou em entrevista ao canal CNN a ineficiência do Brasil para aquisição de imunizantes para combater o avanço da Covid-19, que supera 282 mil mortes em um ano de pandemia do novo coronavírus.
"A entrega da vacina não está atrasada só agora, não", disse ao afirmar ainda que desde o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, as negociações para compra deveriam ter sido feitas.
"No primeiro dia, Mandetta saiu com R$ 5 bilhões no bolso. É desde aquela época que deveríamos estar comprando vacina, não é mesmo? O dinheiro estava lá "
Na entrevista, Guedes disse que todos vão responder pelos erros na pandemia e pela crise coletivamente, sem citar o nome do presidente Jair Bolsonaro, que até agora foi o maior negacionista sobre os riscos da doença.
“Era possível ter sido mais rápido? Sim. Era possível que a mídia fosse mais construtiva? Era possível que os governadores ajudassem também? O dinheiro foi para os estados. Então, por que os leitos foram desativados? Pois todos nós achávamos que a pandemia estava indo embora.”
Com informações do site CNN