Grupo quer criar fusão entre Hortifruti e Natural da Terra

Mercados Hortifruti são comprados por grupo suíço Crédito: Divulgação

A rede de mercados Hortifruti, presente no Rio de Janeiro Espírito Santo , assim como aconteceu com a rede Natural da Terra, de São Paulo, foi comprada pelo fundo suíço Partners Group. Ambas têm por característica oferecer frescor das feiras com a praticidade dos grandes supermercados, vendendo também orgânicos, frutas, legumes e verduras já higienizados e picados, em porções fracionadas, além de artigos de mercearia. A ideia é fundir as marcas para expandir as unidades em todo o Brasil.

Com um investimento previsto de R$80 milhões para 2019, o grupo tem a meta de abrir 12 lojas ao longo do ano. Atualmente, são 45 lojas com tamanho médio de 500 a 800 m² e quatro lojas com tamanho de 100 a 200m².

Nossa meta é profissionalizar, expandir e potencializar a proposta de valor da empresa, que é muito bem estabelecida. Estamos investindo no Rio de Janeiro numa época em que poucos empresários estão acreditando no progresso da cidade e, em paralelo, nosso plano de expansão em São Paulo é bastante agressivo, explicou o investidor da PG, Gonzalo Fernandez Castro.