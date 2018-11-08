Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Grupo quer criar fusão entre Hortifruti e Natural da Terra
Rio e Espírito Santo

Grupo quer criar fusão entre Hortifruti e Natural da Terra

Ideia é fundir as marcas para expandir as unidades em todo o Brasil

Publicado em 08 de Novembro de 2018 às 16:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 nov 2018 às 16:34
Mercados Hortifruti são comprados por grupo suíço Crédito: Divulgação
A rede de mercados Hortifruti, presente no Rio de Janeiro e Espírito Santo, assim como aconteceu com a rede Natural da Terra, de São Paulo, foi comprada pelo fundo suíço Partners Group. Ambas têm por característica oferecer frescor das feiras com a praticidade dos grandes supermercados, vendendo também orgânicos, frutas, legumes e verduras já higienizados e picados, em porções fracionadas, além de artigos de mercearia. A ideia é fundir as marcas para expandir as unidades em todo o Brasil.
> Fundada em Colatina, rede Hortifruti é vendida a grupo estrangeiro
Com um investimento previsto de R$80 milhões para 2019, o grupo tem a meta de abrir 12 lojas ao longo do ano. Atualmente, são 45 lojas com tamanho médio de 500 a 800 m² e quatro lojas com tamanho de 100 a 200m².
Nossa meta é profissionalizar, expandir e potencializar a proposta de valor da empresa, que é muito bem estabelecida. Estamos investindo no Rio de Janeiro numa época em que poucos empresários estão acreditando no progresso da cidade e, em paralelo, nosso plano de expansão em São Paulo é bastante agressivo, explicou o investidor da PG, Gonzalo Fernandez Castro.
Para a fusão, a empresa conta com Fabiana Castro, diretora de marketing, que trabalhou na Disney por mais de 20 anos, e foi contratada para unificar a proposta de valor das duas bandeiras. As lojas serão reformadas, com alterações na arquitetura e na comunicação, para oferecer a mesma experiência para as duas marcas. Para isso, o grupo escolheu a artista brasileira Joana Lira, responsável pela criação das peças que ilustrarão e ambientarão as lojas.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fernando Tatagiba
Parte 2: para o aniversário de morte de Fernando Tatagiba
Presídio
Quanto custa manter cada preso do sistema carcerário do ES
Imagem de destaque
Livro conta a história dos bairros de Vila Velha desde o século XVI

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados