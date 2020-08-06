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Relatório

Greenpeace acusa JBS de não cumprir acordo

De acordo com a ONG, a JBS e outros frigoríficos se comprometeram em 2009 a zerar o desmatamento da cadeia de suprimentos em até dois anos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 ago 2020 às 10:29

Publicado em 06 de Agosto de 2020 às 10:29

Frigorífico da JBS
Frigorífico da JBS: empresa é criticada pela Greenpeace Crédito: JBS/Divulgação
A organização não governamental Greenpeace Internacional divulgou nesta quarta (5) relatório que aponta impactos da indústria de carne no meio ambiente e critica a brasileira JBS por quebra de compromisso com a exclusão de desmatadores em sua cadeia de produção.
A publicação faz parte de campanha do Greenpeace Reino Unido contra a rede de supermercados Tesco, exigindo que a empresa pare de comercializar produtos de companhias acusadas de envolvimento na destruição da Amazônia e do cerrado. O relatório diz que a JBS, maior empresa de proteína animal do mundo, possui um "atraso inaceitável" em honrar a promessa de não contribuir mais para o desmatamento.
De acordo com a ONG, a JBS e outros frigoríficos se comprometeram em 2009 a zerar o desmatamento de sua cadeia de suprimentos em até dois anos, o que incluía não ter nenhum fornecedor, direto ou indireto, que trabalhasse em áreas desmatadas da Amazônia. As empresas também prometeram não contribuir com invasões de terras indígenas e áreas protegidas.
Em nota, a JBS reafirmou seu compromisso com o fim do desmatamento em toda a sua cadeia de suprimentos. A empresa diz que tem " liderado o setor em medidas para aprimorar a rastreabilidade da cadeia de suprimentos" e trabalhado "em colaboração com órgãos governamentais nacionais e regionais para desenvolver soluções envolvendo as melhores práticas".

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