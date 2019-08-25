Governo quer privatizar Petrobras; ações da empresa sobem

Crédito: Divulgação/Petrobras

Rumores de privatização da Petrobras fizeram as ações da empresa terem alta na Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, no pregão desta terça-feira. Os papéis da companhia chegaram a registrar alta de 8,2% e 7,44% (PN e ON), mas fecharam com ganhos de 5,95% e 5,32%, respectivamente.

A alta no mercado de capitais esteve associada a uma informação do Valor Pro (serviço de tempo real do jornal Valor Econômico), que falava sobre o interesse do Ministério da Economia de vender a estatal de petróleo e gás até o final do mandato do presidente Jair Bolsonaro, que se encerra em 2022.

Segundo o jornal Valor Econômico , a companhia não está na lista das 17 estatais que serão desestatizadas , porém o governo prevê que esse seja o caminho. No entanto, uma venda da Petrobras terá algumas barreiras pela frente, a principal é o Congresso. Outro empecilho é o tamanho da corporação que precisaria ser fatiada.

O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, disse que o governo ainda não decidiu colocar a Petrobras na carteira do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI). Quando uma empresa passa a fazer parte do PPI, é possível iniciar estudos para decidir a respeito de uma futura privatização.

Não há decisão ainda de colocar a Petrobras como um todo no PPI, disse. O ministro afirmou que o governo ainda realizará estudos para definir o futuro da companhia. Esses estudos serão realizados pelo próprio PPI, pelo BNDES e pelo Ministério de Minas e Energia.