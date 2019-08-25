Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Governo quer privatizar Petrobras; ações da empresa sobem
Até 2022

Governo quer privatizar Petrobras; ações da empresa sobem

Estatal não está na lista das 17 que serão desestatizadas agora, mas equipe econômica avalia forma de vender petroleira

Publicado em 25 de Agosto de 2019 às 20:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 ago 2019 às 20:03
Crédito: Divulgação/Petrobras
Rumores de privatização da Petrobras fizeram as ações da empresa terem alta na Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, no pregão desta terça-feira. Os papéis da companhia chegaram a registrar alta de 8,2% e 7,44% (PN e ON), mas fecharam com ganhos de 5,95% e 5,32%, respectivamente.
> Governo federal confirma a privatização da Codesa
A alta no mercado de capitais esteve associada a uma informação do Valor Pro (serviço de tempo real do jornal Valor Econômico), que falava sobre o interesse do Ministério da Economia de vender a estatal de petróleo e gás até o final do mandato do presidente Jair Bolsonaro, que se encerra em 2022. 
Segundo o jornal Valor Econômico, a companhia não está na lista das 17 estatais que serão desestatizadas, porém o governo prevê que esse seja o caminho. No entanto, uma venda da Petrobras terá algumas barreiras pela frente, a principal é o Congresso. Outro empecilho é o tamanho da corporação que precisaria ser fatiada.
O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, disse que o governo ainda não decidiu colocar a Petrobras na carteira do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI). Quando uma empresa passa a fazer parte do PPI, é possível iniciar estudos para decidir a respeito de uma futura privatização.
Não há decisão ainda de colocar a Petrobras como um todo no PPI, disse. O ministro afirmou que o governo ainda realizará estudos para definir o futuro da companhia. Esses estudos serão realizados pelo próprio PPI, pelo BNDES e pelo Ministério de Minas e Energia.
Segundo ele, isso será feito de forma criteriosa. Temos muito a fazer antes de poder trazer todas as áreas (da Petrobras) em processos de privatização, afirmou. A Petrobras é gigantesca. O MME vem conduzindo um processo adequado e feito estudos de profundidade, disse o ministro, referindo-se a estudos para venda de refinarias.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Maranhão e Carlinhos, do Vitória-ES
Recém-chegados brilham no fim, e Vitória-ES vence o Porto Vitória na estreia da Copa Espírito Santo
Imagem de destaque
O julgamento coletivo em El Salvador que reúne centenas de acusados de integrar a gangue MS-13
Deputado federal Sóstenes Cavalcante
PL deve apoiar PEC 6x1, mas quer novo regime de contratação e compensação

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados