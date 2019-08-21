A Companhia Docas do Espírito Santo (Codesa) vai ser privatizada pelo governo federal. A confirmação aconteceu na manhã desta quarta-feira, 21, e foi publicada no portal Poder 360. Além da estatal que cuida dos portos do Espírito Santo, outras 16 estatais serão privatizadas, entre elas os Correios, Eletrobras, e a Casa da Moeda. Veja aqui a lista de todas as empresas que vão ser privatizadas.
Em junho, o secretário da Coordenação de Transportes do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI), Daniel Barral, disse em entrevista à Rádio CBN que o leilão da Codesa estava previsto para o primeiro trimestre de 2021. Segundo ele, o processo de desestatização da Codesa deverá ser o primeiro do Brasil e servirá de piloto para a venda de outras estatais.
Já no mês de julho, com problemas financeiros, a empresa demitiu 32 funcionários. Entre 2017 e 2018 a estatal registrou um déficit de R$ 43 milhões. Ainda em julho a autoridade portuária apresentava um déficit de R$ 7 milhões.
A assessoria de imprensa da Codesa foi acionada para comentar o assunto, mas ainda não se posicionou.
Governo federal confirma a privatização da Codesa