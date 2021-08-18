Governo e oposição fecham consenso e reforma do IR é adiada mais uma vez

Plenário da Câmara dos Deputados vai votar reforma tributária Crédito: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados

Pela segunda vez, a reforma do Imposto de Renda foi retirada do debate do plenário da Câmara , após mobilização de líderes de centro, oposição e até do governo preocupados com o impacto fiscal do texto do deputado Celso Sabino (PSDB-PA) para Estados e municípios. Um pedido de retirada de pauta foi aprovado por 399 a favor do adiamento contra 99.

"Na dúvida, se há ou não perda para os municípios, nós vamos concordar com a fala do deputado Marcelo Freixo (PSOL-RJ) e a oposição que pediram mais tempo para estudar o texto", disse o líder do governo Ricardo Barros (PP-PR).

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), votou a dizer que é impossível se chegar a um consenso sobre o tema e que queria votar o texto principal da reforma nesta terça-feira (17), e deixar os destaques - pedidos de alteração ao texto - para depois.