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Reforma tributária

Governo e oposição fecham consenso e reforma do IR é adiada mais uma vez

Arthur Lira tentou votar o texto mesmo sem acordo, mas foi voto vencido. Pedido de retirada de pauta foi aprovado por 399 a favor do adiamento

Publicado em 17 de Agosto de 2021 às 21:23

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

17 ago 2021 às 21:23
Plenário da Câmara dos Deputados vai votar reforma tributária
Plenário da Câmara dos Deputados vai votar reforma tributária Crédito: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados
Pela segunda vez, a reforma do Imposto de Renda foi retirada do debate do plenário da Câmara, após mobilização de líderes de centro, oposição e até do governo preocupados com o impacto fiscal do texto do deputado Celso Sabino (PSDB-PA) para Estados e municípios. Um pedido de retirada de pauta foi aprovado por 399 a favor do adiamento contra 99.
"Na dúvida, se há ou não perda para os municípios, nós vamos concordar com a fala do deputado Marcelo Freixo (PSOL-RJ) e a oposição que pediram mais tempo para estudar o texto", disse o líder do governo Ricardo Barros (PP-PR).

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O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), votou a dizer que é impossível se chegar a um consenso sobre o tema e que queria votar o texto principal da reforma nesta terça-feira (17), e deixar os destaques - pedidos de alteração ao texto - para depois.
"Não há interesse em causar prejuízos para Estados e municípios", afirmou Lira. "Consenso sobre esse tema nesse plenário é impossível. Precisamos separar o que é política do que é justo para o Brasil".

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