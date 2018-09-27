Governo do ES prevê reajuste de salários dos servidores em 2019

O governo do Espírito Santo apresentou nesta quinta-feira (27) o Projeto de Lei do Orçamento Anual (PLOA) para 2019. O valor total previsto na peça orçamentária a ser arrecadado pelos cofres estaduais é de R$ 18,21 bilhões, cerca de 7,9% maior que o deste ano, de R$ 16,87 bilhões.

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No projeto, que será enviado a Assembleia Legislativa do Estado, o governo também anunciou a correção salarial de 4,5% para servidores ativos e inativos, além do reajuste de 10% no auxílio-alimentação.

Entre as pastas que terão maior orçamento estão a Secretaria de Saúde (R$ 2,66 bilhões), de Educação (R$ 2,3 bilhões), e de Segurança Pública (R$ 2,1 bilhões).

O governo prevê no PLOA um total de R$ 1,55 bilhão em investimentos, como obras de estradas, escolas, hospitais, barragens, delegacias de polícia, e obras de infraestrutura. O total a ser aplicado em investimentos é cerca de 30% maior do que o previsto para este ano, em torno de R$ 1,2 bilhão.