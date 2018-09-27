Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Governo do ES prevê reajuste de salários dos servidores em 2019
Orçamento

Governo do ES prevê reajuste de salários dos servidores em 2019

No projeto, que será enviado à Assembleia Legislativa, o governo prevê correção de 4,5% nos salários, além de reajuste de 10% no auxílio-alimentação
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 set 2018 às 18:46

Publicado em 27 de Setembro de 2018 às 18:46

O governo do Espírito Santo apresentou nesta quinta-feira (27) o Projeto de Lei do Orçamento Anual (PLOA) para 2019. O valor total previsto na peça orçamentária a ser arrecadado pelos cofres estaduais é de R$ 18,21 bilhões, cerca de 7,9% maior que o deste ano, de R$ 16,87 bilhões.
> Governo anuncia mais três concursos públicos
No projeto, que será enviado a Assembleia Legislativa do Estado, o governo também anunciou a correção salarial de 4,5% para servidores ativos e inativos, além do reajuste de 10% no auxílio-alimentação.
Entre as pastas que terão maior orçamento estão a Secretaria de Saúde (R$ 2,66 bilhões), de Educação (R$ 2,3 bilhões), e de Segurança Pública (R$ 2,1 bilhões). 
O governo prevê no PLOA um total de R$ 1,55 bilhão em investimentos, como obras de estradas, escolas, hospitais, barragens, delegacias de polícia, e obras de infraestrutura. O total a ser aplicado em investimentos é cerca de 30% maior do que o previsto para este ano, em torno de R$ 1,2 bilhão.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
ES ganha novo restaurante e point turístico em prédio histórico
Imagem de destaque
Papo de Valor #19: uma nova indústria pede passagem no Espírito Santo
Imagem de destaque
Abril é um mês especial para escritores e leitores

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados