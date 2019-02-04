Home
Governo Bolsonaro quer 40 anos de contribuição para 100% do benefício

Texto obtido pelo Estado propõe que o tempo mínimo para se aposentar pelo INSS será de 20 anos, com o recebimento de 60% do auxílio