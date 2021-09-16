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Imposto

Governo aumenta IOF até dezembro para bancar novo Bolsa Família em 2021

Segundo o Palácio do Planalto, 17 milhões de pessoas serão atendidas no Auxílio Brasil, que deve entrar em vigor já em novembro
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

16 set 2021 às 20:42

Publicado em 16 de Setembro de 2021 às 20:42

Presidente da República Jair Bolsonaro, durante encontro com Lideranças do Estado de Goiás
Presidente da República Jair Bolsonaro quer ampliar programa social este ano Crédito: Alan Santos/PR
O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) editou um decreto nesta quinta-feira (16) em que aumenta o IOF para financiar a ampliação do novo Bolsa Família até o fim do ano.
A medida é para ter recursos para aumentar o número de famílias beneficiadas. Hoje são 14,6 milhões. Segundo o Palácio do Planalto, 17 milhões serão atendidas no Auxílio Brasil, que deve entrar em vigor em novembro, com o aumento do imposto.
O Planalto no aumento na alíquota do IOF (Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários), resultará numa arrecadação estimada em R$ 2,4 bilhões.
O anúncio da medida ocorre após longa reunião do presidente com o ministro da Cidadania, João Roma, e integrantes de outras pastas, para discutir a ampliação dos gastos na área social.
O programa Auxílio Brasil é uma das principais apostas do governo para melhorar a popularidade do presidente, que hoje atingiu recorde de rejeição. Segundo Datafolha desta quinta, 53% dos brasileiros rejeitam o presidente.

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