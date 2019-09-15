Golpistas usam perfis falsos de lojas famosas para enganar consumidor

Internet, computador, tecnologia Crédito: Pixabay

armadilha. A oferta daquele eletrodoméstico ou eletroeletrônico que você andou pesquisando e sonha em comprar aparece na rede social pela metade do preço em uma postagem patrocinada que simula ser de alguma famosa loja de varejo, quando clica para adquirir o anúncio direciona para um site similar a dessa empresa, até com o logotipo igual, mas tudo não passa de uma

golpistas têm agido para induzir internautas a pagar por produtos que nunca serão entregues. É dessa maneira quetêm agido para induzir internautas a pagar por produtos que nunca serão entregues.

Crimes Cibernéticos do Estado também confirmou que registra com frequência esse tipo de crime contra consumidores capixabas. Casos como esse têm se tornado recorrentes, de acordo com dados do laboratório especializado em cibercrime da empresa de segurança digital PSafe, em 2019 já foram detectadas 24.621 páginas falsas que se passam por lojas famosas do varejo. Só no Espírito Santo foram localizadas 324 páginas fraudulentas. A Delegacia de Repressão aosdo Estado também confirmou que registra com frequência esse tipo de crime contra consumidores capixabas.

Ainda de acordo com o laboratório, as principais marcas utilizadas indevidamente como isca nas páginas e perfis falsos são: Lojas Americanas, Submarino, Casas Bahia, Magazine Luiza, Pontofrio, e Extra.

Gilberto Sudré, afirma que os golpistas são muito cuidadosos para fazer um site com detalhes muito parecidos com os originais e que são imunes até aos sistemas antivírus. Especialista em tecnologia,, afirma que os golpistas são muito cuidadosos para fazer um site com detalhes muito parecidos com os originais e que são imunes até aos sistemas antivírus.

Sudré. “Apesar do antivírus ser imprescindível em todos os dispositivos, nesse tipo de golpe ele não é efetivo, o mais importante é o usuário seguir as dicas básicas de segurança digital e não entrar em endereços duvidosos”, afirma

Em uma das ofertas fraudulentas um smartphone da Samsung é anunciado a R$ 399 na rede social. Já no site oficial da mesma varejista, o produto é comercializado por R$ 1149. O valor é 65% menor na armadilha. E são justamente os celulares e os artigos de informática os produtos mais usados nesse tipo de golpe, segundo dados da PSafe.

Smartphone anunciado por R$ 399 na rede social. No site oficial, o produto é comercializado por R$ 1149 Crédito: Reprodução

Ainda de acordo com informações do laboratório os criminosos são tão organizados que se preocupam até em colocar o cadeado no endereço da página, indicando que o site seria seguro. Outros golpistas colocam o endereço, contato telefônico e até chegam a manter contato com o consumidor para esclarecer possíveis dúvidas.

Maneiras de evitar o golpe

Brenno Andrade, alertou que o principal cuidado para evitar cair nesse tipo de golpe é desconfiar das ofertas que trazem descontos desproporcionais com o mercado. O delegado titular da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos do Espírito Santo,, alertou que o principal cuidado para evitar cair nesse tipo deé desconfiar das ofertas que trazem descontos desproporcionais com o mercado.

“O criminoso aproveita que as pessoas querem ter vantagem em tudo, mas além de desconfiar o usuário precisa usar o bom senso diante de propostas muito vantajosas. Como um produto pode ser vendido por um preço bem abaixo do mercado? Com certeza é indício de problema”, destacou Andrade.

Breno Andrade, delegado da delegacia de Repressão aos Crimes Eletrônicos Crédito: Carlos Alberto Silva

O delegado afirmou ainda que pensar antes de comprar é outra alternativa que pode evitar que o usuário seja enganado pelas ofertas.

“O golpista de internet tenta atingir o emocional das pessoas, forçando ela a comprar o mais rápido para não perder a suposta promoção ou desconto, então nesse caso a principal dica é procurar não comprar por impulso apenas para garantir o produto ofertado; se o consumidor avaliar bem pode perceber que é uma armadilha.”, disse o delegado.

Outro fator que pode auxiliar os internautas a identificar a fraude é o fato das compras serem aceitas apenas no boleto. Em sites oficiais é comum que o consumidor tenha mais do que uma opção de pagamento, incluindo parcelamento em cartões. Se a página só der uma alternativa de pagamento pode ser indício de fraude. “Os golpistas se organizam para aceitar apenas pagamento no boleto, pois se o consumidor pagar no cartão consegue reaver o dinheiro investido, então se puder é importante fugir dos boletos em nome da segurança”, explicou Andrade.

A Polícia Civil orienta ainda que as vítimas desse tipo de crime procurem a delegacia para fazer o registro da ocorrência imediatamente quando perceberem que foram lesadas para que as investigações sejam iniciadas. O delegado sugere que o usuário leve no momento do registro todos os prints, troca de mensagens e dados que ajudem a identificar os criminosos. Ele ainda alerta que atualmente esses golpistas têm sido identificados com mais facilidade.

O que dizem as lojas

Por nota, a B2W Digital, detentora de marcas como Americanas.com, Submarino, Shoptime e Sou Barato, destacou que “recomenda aos clientes que confiram sempre os produtos e seus preços nos sites, aplicativos e redes sociais oficiais das marcas. Além disso, que fiquem atentos a campanhas com preços muito baixos, principalmente relacionadas a produtos de informática, eletrônicos e eletrodomésticos”.

Também por nota, a Via Varejo, que representa o Ponto Frio, as Casas Bahia e o Extra, informou que “a retirada das páginas falsas do ar é de única e exclusiva responsabilidade das companhias responsáveis pela operação das redes sociais, mas que sempre solicita a exclusão junto à empresa administradora do site quando recebe ocorrências desse tipo”.

Cuidados para evitar ser vítima de golpes na internet: 1.

1.Desconfie de preços muito abaixo da média praticado pelo mercado;

2. Verifique se o site de comércio eletrônico informa o CNPJ, o endereço físico e o telefone da empresa conforme o Decreto Lei 7962/2013 que regulamenta o e-commerce no Brasil recomenda;

3. Não forneça informações confidenciais por e-mail;

4. Não clique em um link suspeito;

5. Pesquise sobre a qualidade ou reputação da loja eletrônica ou do vendedor antes de fechar a compra;

6. Não guarde dados do seu cartão de crédito para compras futuras;

7. Evite fazer compras a partir de computadores públicos ou redes públicas;

8. Tenha sempre cuidado com o seu computador ou dispositivo móvel: Mantenha seu sistema operacional e programas, principalmente os navegadores atualizados