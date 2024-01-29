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Nova York

Gol recebe autorização da Justiça dos EUA para obter empréstimo

Empresa pediu recuperação judicial nos EUA na semana passada
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

29 jan 2024 às 17:05

Publicado em 29 de Janeiro de 2024 às 17:05

SÃO PAULO - O Tribunal de Falências do Distrito Sul de Nova York autorizou nesta segunda-feira (29) o pedido de liberação de financiamento para a Gol como parte do processo de recuperação judicial em que a companhia embarcou na semana passada.
Na sexta-feira (26), o juiz da corte Martin Glenn já havia aceitado o pedido da empresa para seguir no processo de proteção contra falência nos Estados Unidos, chamado de chapter 11. Com isso, as partes, sejam pessoas físicas, sócios, corporações, estrangeiras ou nacionais, ficam proibidas de abrir ou dar continuidade a quaisquer ações judiciais ou administrativas contra os devedores, entre outros impedimentos.
O passo seguinte seria a aprovação judicial do empréstimo. Quando anunciou seu pedido de recuperação judicial na semana passada, a Gol disse que começaria o processo legal nos EUA com este compromisso de financiamento de US$ 950 milhões na modalidade DIP (debtor in possession). O empréstimo foi intermediado por credores da Abra, holding que controla a Gol e a colombiana Avianca.
Avião da Gol no Aeroporto de Vitória
Avião da Gol no Aeroporto de Vitória Crédito: Vitor Jubini
Conforme os termos da proposta, a primeira parcela começa com R$ 350 milhões após a entrada do pedido. Outros US$ 150 milhões saem no final do processo, e os US$ 450 milhões restantes ficam sujeitos a certas condições.
"Como esperado, o Tribunal dos EUA aprovou preliminarmente que a Gol acesse os US$ 950 milhões do financiamento na modalidade DIP que foi concedido por membros do Grupo Ad Hoc de Bondholders da Abra e outros Bondholders da Abra. A Gol buscará aprovação final para acessar integralmente o financiamento em audiência que será realizada nas próximas semanas. Enquanto isso, a Gol terá acesso imediato à parcela disponibilizada da nova liquidez", disse a empresa em comunicado.
Ainda segundo o Gol, a aprovação permitirá que a empresa pague salários e honre todos os compromissos com parceiros de negócios e fornecedores de bens e serviços prestados a partir da data de início do processo, na quinta-feira (25).

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