Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Monomotor se partiu no ar

Queda de aeronave deixa ao menos 3 mortos em MG

Bombeiros fazem buscas de outras possíveis vítimas na região de Itapeva; aeronave decolou de Campinas, no interior paulista
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

28 jan 2024 às 16:25

Publicado em 28 de Janeiro de 2024 às 16:25

SÃO PAULO - Um avião monomotor caiu na manhã deste domingo (25) na zona rural de Itapeva, em Minas Gerais, e deixou ao menos três mortos, segundo o Corpo de Bombeiros.
O acidente ocorreu por volta das 10h40, no bairro Monjolinho, na zona rural. De acordo com os bombeiros, as pessoas avisaram a corporação e disseram que o monomotor se partiu no ar enquanto sobrevoava a região e que suas partes foram caindo aos poucos ao solo.
Os agentes confirmaram a morte de três pessoas, sendo dois homens e uma mulher, ainda não identificados. Os corpos foram encontrados dentro do avião.
Avião cai e deixa mortos na zona rural de Itapeva, MG
Avião cai e deixa mortos na zona rural de Itapeva (MG) Crédito: Redes sociais
Os bombeiros continuam a fazer buscas de outras possíveis vítimas na região em que os destroços da aeronave caíram, em um raio aproximado de 400 metros.
"A quantidade de pessoas a bordo deve ser confirmada pela empresa responsável pelo check-in da aeronave, que decolou do aeroporto estadual de Campos dos Amarais, em Campinas, interior de São Paulo.
Ainda não há informações sobre o destino da aeronave.
A Polícia Civil de Minas Gerais deslocou equipe de perícia oficial ao município de Itapeva.
A aeronave prefixo PS-MTG, pertence à empresa It's Soluções LTDA, é um modelo PA-46-350P, fabricada em 1996 pela Piper Aircraft, com capacidade para cinco passageiros, além do piloto. A documentação estava em ordem, mas o avião não tem autorização para fazer Táxi Aéreo.
A FAB (Força Aérea Brasileira) afirmou que investigadores do Seripa III (Terceiro Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos), que fica no Rio de Janeiro, foram acionados para efetuar a investigação do acidente.

Veja Também

Lesão na córnea: entenda condição que afetou Regina Casé após uso de cílios postiços

Tire suas dúvidas sobre a bolsa do ensino médio aprovada nesta sexta (26)

Menina de 12 anos deixada morta em rua de BH foi estuprada e asfixiada

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente avião Minas Gerais Acidente aéreo Agências Núcleo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Oficinas culturais e música ao vivo agitam o fim de semana em Fundão
Imagem de destaque
ES recebe alertas amarelo e laranja de chuvas intensas; veja cidades
Imagem de destaque
Pé de maconha gigante é apreendido em quintal de casa em Aracruz

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados