Gilmar Mendes suspende ampliação de benefício a idosos e deficientes

O ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes suspendeu a decisão do Congresso Nacional que ampliou a concessão do Benefício de Prestação Continuada (BPC) - no valor de um salário mínimo pago a idosos e pessoas com deficiência de baixa renda - a famílias com renda per capita de até meio salário mínimo (R$ 522,50).

Ministro Gilmar Mendes atendeu a pedido da Advocacia-Geral da União, que representou o governo Bolsonaro na ação Crédito: Nelson Jr.|SCO|STF

Parlamentares derrubaram, no dia 24 de março, o veto do presidente Jair Bolsonaro à medida por 45 a 14 no Senado e 302 votos a 137 na Câmara, e a ampliação do BPC foi promulgada, ou seja, passou a valer sem a necessidade de sanção presidencial.

Hoje, a renda máxima per capita que a família pode ter para contar com o BPC é de um quarto do salário mínimo (R$ 261,25). O benefício, pela lei promulgada, seria ampliado para mais famílias (as que recebem até R$ 522,50 por pessoa) somente a partir de 2021.

GOVERNO FOI CONTRA A AMPLIAÇÃO E ACIONOU O STF

O governo, que estima um impacto de R$ 217 bilhões em uma década se isso entrasse em vigor, sendo R$ 20 bilhões em um ano, moveu ação contra a medida no STF.

Ao acolher pedido da Advocacia-Geral da União, o ministro afirma que "a majoração do Benefício de Prestação Continuada não consubstancia medida emergencial e temporária voltada ao enfrentamento do contexto de calamidade da COVID-19".