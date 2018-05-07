Gigante do setor de chocolates abre centro logístico em Viana

Empresa é dona de milhares de marcas de doces, chocolates, biscoitos e outros snacks Crédito: Reprodução/Facebook Lacta

O grupo Mondelez International deve se instalar no Estado ainda neste mês. Dona de marcas como Lacta, Halls, Club Social, Oreo, Tridente, Tang e Royal, a companhia vai abrir um centro de distribuição em Viana, com o objetivo de ampliar sua participação nos mercados do Espírito Santo, de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro.

A multinacional usará a estrutura de um condomínio logístico no município e terá a capacidade de armazenar 22 mil toneladas de chocolates, balas, gomas, bebidas em pó e sobremesas. A operação já emprega 29 funcionários de Viana, que foram selecionados por meio da Agência do Trabalhador do município. A empresa, no entanto, não descarta novas contratações nos próximos meses e segue realizando entrevistas para ampliar o cadastro de reserva.

Em nota, a Mondelez disse que escolheu Viana para expandir sua área de influência porque a cidade possui uma infraestrutura logística estratégica, que facilita o acesso terrestre, e está próxima da capital Vitória e do Complexo Portuário do Espírito Santo. O objetivo do espaço é contribuir para reforçar a infraestrutura operacional e logística da companhia no território nacional, informou em um comunicado oficial.

A estimativa é que sua operação movimente 1,8 mil toneladas mensais. Segundo o prefeito de Viana, Gilson Daniel (Podemos), é um investimento importante para a cidade, que tem se destacado como um polo logístico na Grande Vitória.

Além de ter o metro quadrado mais barato da Grande Vitória, nossa cidade está bem posicionada, tem infraestrutura para receber veículos de grande porte e leis de incentivo para atrair essas empresas. Temos trabalhado para que essas empresas empreguem pessoas daqui, através dos nossos programas de capacitação, afirmou.

Para o secretário de Estado de Desenvolvimento, José Eduardo Azevedo, a vinda da Mondelez para o Espírito Santo demonstra o crescimento do setor atacadista, especialmente acelerado a partir da convalidação dos incentivos ao desenvolvimento.

SOBRE A EMPRESA

A Mondelez registrou em 2017 uma receita anual de US$ 26 bilhões, com presença em cerca de 160 países. No Brasil, a empresa tem em seu portfólio marcas como Trident, Chiclets e Halls, os chocolates Lacta, Bis e Sonho de Valsa, os biscoitos Club Social, Oreo e Trakinas, os refrescos em pó Tang, Clight e Fresh, as sobremesas e o fermento em pó Royal e o cream cheese Philadelphia.