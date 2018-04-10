Gigante da educação compra escola de Vitória

Direção pedagógica do Leonardo da Vinci permanece a mesma Crédito: Vitor Jubini | GZ

A maior empresa de educação privada do Brasil e uma das maiores do mundo, a Kroton, comprou o Centro Educacional Leonardo da Vinci e lança hoje uma rede de escolas premium, a Saber. A negociação, que não teve o valor revelado, faz parte do projeto de 26 aquisições que são planejadas pelo grupo brasileiro para os próximos meses, conforme o presidente-executivo da companhia, Rodrigo Galindo, informou em meados de março.

A transferência do controle acionário do Leonardo da Vinci, escola que atua há 29 anos no mercado capixaba, se tornou pública na tarde desta terça-feira (10), quando a diretoria da instituição de ensino enviou um comunicado aos pais e responsáveis de seus 1.250 alunos. A carta, assinada pelos então proprietários da escola Maria Helena, Brunella, Victor Affonso e José Antônio Gorza Pignaton, foi encaminhada por e-mail e traz a informação da venda bem como as justificativas para a realização da transação.

O legado de nossa família - por meio do Leonardo da Vinci - à cidade de Vitória e ao Estado do Espírito Santo, construído a tantas mãos e mentes após tantos anos de trabalho, mais que a continuidade, merece a expansão, diz um dos trechos do documento enviado aos pais.

A decisão aconteceu após seis meses de negociação entre as partes. Não foi a primeira vez que o Leonardo da Vinci foi alvo do interesse de outras empresas. Nos últimos três anos, pelo menos sete redes procuraram os donos da escola capixaba com objetivo de compra. Mas em nenhum dos casos a negociação foi para frente. Somente agora, com as conversas com a Kroton, que garantiu a manutenção do modelo de ensino adotado pelo Leonardo da Vinci, foi que a família Pignaton bateu o martelo sobre a venda.

Neste cenário, dentre as propostas que nos foram apresentadas, optamos por transferir o controle acionário e integrar o Da Vinci à Saber, uma rede de escolas premium constituída pela Kroton - o maior grupo de educação do mundo. Esta integração amplia possibilidades pela troca de experiências positivas das partes e possibilita a expansão mencionada. A escolha da Saber se deu, dentre outros motivos, pelo compromisso da mesma com a continuidade da concepção educativa, assim como da metodologia presente em nossa prática, esclarece a diretoria no comunicado.

Outro ponto ressaltado na carta é sobre o compromisso do grupo Kroton de manter o atual quadro profissional. Maria Helena e Pignaton continuarão à frente de suas funções atuais, ela como diretora e ele como conselheiro. Também a nossa equipe técnica e o corpo docente permanecem inalterados, frisa a nota.

Dessa forma, na prática, não haverá mudanças substanciais para quem estuda e trabalha na instituição, seja em relação ao quadro de funcionários, à grade curricular ou à filosofia de ensino. Outro ponto que segue inalterado é em relação ao imóvel, localizado em Santa Lúcia, Vitória. A infraestrutura da escola - com 28 mil metros quadrados de terreno e 15 mil metros quadrados de área construída - continua sendo da família, que irá alugar o espaço para a gigante da educação.

A expectativa é que o conceito de ensino criado e aplicado desde os anos 1990 pelo Leonardo da Vinci seja expandido para outros municípios do Espírito Santo e do país. A ideia inicial é que o nome Leonardo da Vinci seja mantido, como uma espécie de vitrine da rede Saber, uma vez que a instituição capixaba é nacionalmente reconhecida pela sua qualidade de ensino.

Mesmo com todo esse reconhecimento, o Centro Educacional Leonardo da Vinci nunca passou - ao longo de quase três décadas de atuação no mercado - por expansões no seu quadro de alunos. Desde que foi inaugurado, a quantidade de vagas nas salas de aulas se manteve na casa dos 1.200 estudantes. Aliás, essa limitação é reconhecida na carta destinada aos pais.

Desde nossa fundação, nosso espaço físico foi muito ampliado e melhorado, contextualizado ao nosso modelo de educação. Acreditávamos, e acreditamos, numa proposta de aumentar conforto e qualidade para nossos alunos, cujo número se mantém praticamente inalterado ao longo dos anos. Entretanto, desde que nosso modelo de high school foi implantado pelo país, somos visitados semanalmente por diretores de outras instituições e recebemos diversas propostas de parcerias, para propagar nosso horário integral, o programa bilíngue e o modelo de ensino. Estas ideias, por mais sólidas e viáveis que se apresentassem, esbarravam na limitação de uma empresa familiar, reconhecem os proprietários destacando mais adiante no documento que a integração com a Kroton vem justamente para suprir essa limitação.

No final da tarde, a Kroton enviou release à imprensa confirmando a compra do Centro Educacional Leonardo da Vinci (CELV). No material, o grupo informou que a escola capixaba passa a fazer parte da Saber, holding a ser criada pela Kroton e dedicada exclusivamente ao mercado de educação básica. No texto, foi reforçado que o Leonardo da Vinci "não terá mudanças em sua linha pedagógica, mantendo a oferta de educação de excelência na região, com horário integral, educação bilíngue, middle e high school".

O CELV tem total sinergia com a visão de negócios da Saber: oferecer uma educação de excelência, que transforme a vida das pessoas. A expectativa da Saber é contribuir para que a escola dê os próximos passos nesse caminho de excelência e ganhe ainda mais relevância nos cenários regional e nacional, afirma Mário Ghio, vice-presidente de Educação Básica da holding.

O diretor do Centro Educacional Leonardo Da Vinci, José Antônio Pignaton, pondera que a escola não forma apenas para os resultados do Enem, nos quais é referência. "Mas também para que tenhamos indivíduos felizes e realizados enquanto estudantes e profissionais diferenciados e éticos. São esses os valores do Leonardo Da Vinci que continuarão intactos com a chegada da holding Saber, a companhia que escolhemos para continuar e ampliar nosso legado."

Sobre a Saber

A Saber será uma holding dedicada exclusivamente para o mercado de educação básica (K12). Congregará os negócios atuais de educação básica da Kroton, englobando os sistemas de ensino Rede Pitágoras, Rede Educação e Valores (RCE) e Rede Cristã de Educação, o Colégio Pitágoras de Belo Horizonte e a operação de escolas sob a modalidade de contratos; e os negócios futuros que envolvem a aquisição e a gestão de algumas das melhores e mais renomadas escolas do país, sendo a primeira delas o Centro Educacional Leonardo Da Vinci (CELV), em Vitória.





CENTRO EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI

- O Centro Educacional Leonardo da Vinci foi fundado há 29 anos por Maria Helena Salviato Biasutti Pignaton e José Antônio Gorza Pignaton.

- A instituição, localizada em Santa Lúcia, Vitória, atua da educação infantil ao ensino médio.

- A escola tem 1.250 alunos, mesmo número de quando foi fundada na década de 1990.

- Cerca de 300 colaboradores, entre professores e funcionários, trabalham na instituição.

- A estrutura da escola conta com um teatro, um anfiteatro, dois auditórios, sete quadras esportivas, duas piscinas e uma praça de convivência com 3 mil metros quadrados, além de três refeitórios, bibliotecas e laboratórios.

GRUPO KROTON

- A Kroton Educacional é uma das maiores organizações educacionais privadas do Brasil e do mundo, com uma trajetória de mais de 50 anos na prestação de serviços no ensino básico e de mais de 15 anos no ensino superior

- A instituição possui 129 unidades de ensino superior, presentes em 19 Estados e 90 cidades brasileiras, além de 1.210 polos de ensino à distância credenciados pelo MEC, localizados em todos os Estados brasileiros e também no Distrito Federal.

- A companhia ainda conta, na educação básica, com 672 escolas associadas em todo o território nacional.

- A Kroton é líder no mercado educacional brasileiro, com uma participação de cerca de 35%. Na sequência estão Estácio, com cerca de 15%, e Unip, com aproximadamente 13%.

OUTROS NÚMEROS DA EMPRESA

867 mil alunos de ensino superior

25 mil alunos em cursos preparatórios da LFG

97 mil alunos em cursos livres

220 mil alunos de educação básica

COMUNICADO NA ÍNTEGRA

Srs Pais e/ou Responsáveis

Após muitos anos de experiência na educação, escolhemos fundar uma escola na qual o ensino seria verdadeiro e válido aos nossos próprios olhos. Assim surgiu, há 29 anos, o Centro Educacional Leonardo da Vinci.

O reconhecimento por parte daqueles a quem nos reportamos como educadores legitimou o ensinado e construiu um corpo docente disposto e disponível a inovar sempre em educação, visando a alta qualidade e a diferenciação para o desenvolvimento das funções biológica, social e espiritual do indivíduo.

O Da Vinci persegue questões fundamentais que dizem respeito à justificação cultural da escola, não se influenciando pelo instrumentalismo que reina, o discurso do modismo e da adaptação momentânea. Para que o termo cultura não fique no campo das idéias, faz-se público mais do que os resutados que a escola apresenta no ENEM, aprovação nos melhores vestibulares do país e premiações, a formação de alunos felizes enquanto estudantes e profissionais diferenciados e éticos que carregam com eles o orgulho de pertencimento e que almejam que seus filhos estudem conosco. É a certeza de que a parceria escola e família davinciana trilha pela contemporaneidade mantendo os valores inalienáveis.

O legado de nossa família - por meio do Leonardo da Vinci - à cidade de Vitória e ao estado do Espírito Santo, construído a tantas mãos e mentes após tantos anos de trabalho, mais que a contuidade, merece a expansão.

Desde nossa fundação, nosso espaço físico foi muito ampliado e melhorado, contextualizado ao nosso modelo de educação. Acreditávamos, e acreditamos, numa proposta de aumentar conforto e qualidade para nossos alunos, cujo número se mantém praticamente inalterado ao longo dos anos.

Entretanto, desde que nosso modelo de high school foi implantado pelo país, somos visitados semanalmente por diretores de outras instituições e recebemos diversas propostas de parcerias, para propagar nosso horário integral, o programa bilíngue e o modelo de ensino. Estas idéias, por mais sólidas e viáveis que se apresentassem, esbarravam na limitação de uma empresa famíliar.

Neste cenário, dentre as propostas que nos foram apresentadas, optamos por transferir o controle acionário e integrar o Da Vinci à SABER, uma rede de escolas premium constituída pela Kroton - o maior grupo de educação do mundo.

Esta integração amplia possibilidades pela troca de experiências positivas das partes e possibilita a expansão mencionada. A escolha da SABER se deu, dentre outros motivos, pelo compromisso da mesma com a continuidade da concepção educativa, assim como da metodologia presente em nossa prática. Maria Helena e Pignaton continuarão à frente de suas funções atuais, ela como Diretora e ele como Conselheiro. Também a nossa Equipe Técnica e o corpo docente permanecem inalterados.

Na certeza de que o processo em questão foi por nós estudado no aspecto técnico, mas também afetivo - como todas as ações que nos movem na vida profissional, e entendendo que a transparência sempre foi parte da nossa parceria família/escola/famíla, a escola se coloca à disposição para esclarecer informações que possam gerar dúvidas e/ou incertezas.

Atenciosamente