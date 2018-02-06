Gás encanado vai ficar mais caro para 48,5 mil consumidores no ES

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A tarifa média do gás canalizado teve um reajuste de 6,30% e vai impactar 48,5 mil consumidores do Espírito Santo. O aumento, válido desde 1º de fevereiro, é fruto da alta de 7,57% no preço da molécula do gás, que é fornecida pela Petrobras.

O reajuste foi homologado pela Agência de Regulação de Serviços Públicos do Espírito Santo (Arsp) e publicado no último dia 31 no Diário Oficial do Estado. Dessa forma, consumidores residenciais, comerciais, industriais, entre outros, dos 13 municípios atendidos pela BR Distribuidora vão passar a pagar mais pelo gás canalizado.

A reportagem questionou a Arsp e a Petrobras sobre os motivos para o aumento, mas nenhuma delas deu esclarecimentos sobre isso.

A Arsp informou apenas que o valor e o reajuste da molécula são previstos em contrato de suprimento de gás natural da Petrobras para concessionária Petrobras Distribuidora S.A., cabendo à Agência, nos termos do contrato de concessão a sua homologação.

A Petrobras não se pronunciou e a BR Distribuidora informou que o reajuste tarifário ocorrido em 01/02/2018 é resultado da alteração do custo de aquisição do gás natural pela concessionária junto ao seu supridor.

Tal reajuste não representa alteração da margem de distribuição da concessionária, possuindo amparo no Contrato de Concessão, razão pela qual foi homologado pelo órgão regulador, diz por meio de nota.

Perguntada sobre o reajuste por segmento  residencial, comercial, industrial, automotivo, climatização, cogeração, termelétrica e matéria-prima , a Arsp também não detalhou os percentuais de cada um deles.

MOLÉCULA

A molécula é um dos componentes para a formação da tarifa do gás. Além dela, são levados em consideração a margem de distribuição e os tributos.

O reajuste da molécula acontece trimestralmente com base na variação da cotação do petróleo, na variação cambial e também há uma parcela fixa que varia com o IGP (Índice Geral de Preços).

No Espírito Santo, existem mais de 450 quilômetros de rede de gás natural instalada. De acordo com dados da BR Distribuidora, em 2017, o consumo foi de 997.861.632 metros cúbicos (m3) de gás natural, ou seja, um consumo médio mensal de 8.315.514 m3.

TARIFA

A tarifa do gás natural é composta por 3 parcelas:

- A primeira é o gás propriamente dito, também chamado de molécula. Esta parcela refere-se ao gás entregue pela Petrobras (supridor) para a BR Distribuidora realizar a distribuição e tem reajuste trimestral.

- A segunda parcela é a margem de distribuição que compreende os serviços da Distribuidora, que vai do recebimento da molécula até a entrega aos usuários finais.

- A terceira parcela são os tributos ICMS, PIS, Cofins.

O Espírito Santo fechou o ano de 2017 com 48.516 clientes de gás natural, distribuídos nos segmentos residencial, comercial, climatização, automotivo, cogeração, industrial, termelétrica e matéria-prima.