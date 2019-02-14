Home
>
Economia (BR)
>
Fundo americano sugere venda da EDP Brasil por R$ 9,6 bilhões

Fundo americano sugere venda da EDP Brasil por R$ 9,6 bilhões

Sócia da empresa portuguesa defendeu venda da fatia de 51% que a matriz detém da brasileira. Grupo controla a EDP Espírito Santo