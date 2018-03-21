Frota de ônibus em Vitória pode ganhar reforço para o novo aeroporto

Com o novo acesso pela Avenida Adalberto Simão Nader ao Aeroporto de Vitória, estão programadas mudanças viárias e também em linhas de ônibus. Uma dessas alterações deverá acontecer na linha 123 do transporte coletivo municipal.
A Prefeitura de Vitória informou nesta terça-feira (20) que estuda deslocar o ponto final da linha 123-Bairro República, que atualmente é dentro desse bairro, para o novo Aeroporto de Vitória. Para se ter uma ideia, da avenida até o terminal, a distância é de quase um quilômetro.
A administração esclareceu ainda que a frota de coletivos poderá ser ampliada: Com a abertura do aeroporto, a Secretaria Municipal de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana (Setran) fará monitoramento regular. Sendo assim, ajustes de horários poderão ser feitos, assim como aumento de frota ao sinal de aumento de demanda.
Atualmente, há seis linhas municipais (112, 241, 121, 161, 212, 210) que trafegam pela Avenida Adalberto Simão Nader.
Além da Prefeitura da Capital, a Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória (Ceturb) também prepara mudanças para atender passageiros que pretendem chegar ou partir do novo complexo aeroportuário. O órgão, entretanto, disse que está na fase de estudos e deverá divulgar as mudanças em breve.
AVENIDA
Já em relação à infraestrutura da Adalberto Simão Nader, a expectativa era de que no dia 25 iniciassem as intervenções para, no dia 26, a via começar a funcionar com a nova configuração, ou seja, as atuais faixas seguindo no sentido Fernando Ferrari-Praia de Camburi e as vias construídas dentro da área da Infraero no sentido oposto.
Mas, diante da mudança de data do início das operações do novo aeroporto, a prefeitura também deverá adiar o cronograma. A Prefeitura de Vitória informa que fará os ajustes para mudança de direção da Adalberto Simão Nader tão logo a via que está sendo construída na área da Infraero for liberada para o tráfego.