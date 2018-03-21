Frota de ônibus em Vitória pode ganhar reforço para o novo aeroporto

A Prefeitura de Vitória informou que estuda deslocar o ponto final da linha 123 - Bairro República, para o novo Aeroporto de Vitória Crédito: Prefeitura de Vitória/Divulgação

Com o novo acesso pela Avenida Adalberto Simão Nader ao Aeroporto de Vitória, estão programadas mudanças viárias e também em linhas de ônibus. Uma dessas alterações deverá acontecer na linha 123 do transporte coletivo municipal.

A Prefeitura de Vitória informou nesta terça-feira (20) que estuda deslocar o ponto final da linha 123-Bairro República, que atualmente é dentro desse bairro, para o novo Aeroporto de Vitória. Para se ter uma ideia, da avenida até o terminal, a distância é de quase um quilômetro.

A administração esclareceu ainda que a frota de coletivos poderá ser ampliada: Com a abertura do aeroporto, a Secretaria Municipal de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana (Setran) fará monitoramento regular. Sendo assim, ajustes de horários poderão ser feitos, assim como aumento de frota ao sinal de aumento de demanda.

Atualmente, há seis linhas municipais (112, 241, 121, 161, 212, 210) que trafegam pela Avenida Adalberto Simão Nader.

Além da Prefeitura da Capital, a Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória (Ceturb) também prepara mudanças para atender passageiros que pretendem chegar ou partir do novo complexo aeroportuário. O órgão, entretanto, disse que está na fase de estudos e deverá divulgar as mudanças em breve.

AVENIDA

Já em relação à infraestrutura da Adalberto Simão Nader, a expectativa era de que no dia 25 iniciassem as intervenções para, no dia 26, a via começar a funcionar com a nova configuração, ou seja, as atuais faixas seguindo no sentido Fernando Ferrari-Praia de Camburi e as vias construídas dentro da área da Infraero no sentido oposto.