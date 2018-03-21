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Cidades

Frota de ônibus em Vitória pode ganhar reforço para o novo aeroporto

Devido à inauguração do novo terminal de passageiros, uma das linhas municipais da Capital pode ter como ponto final o aeroporto

Publicado em 21 de Março de 2018 às 01:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 mar 2018 às 01:20
A Prefeitura de Vitória informou que estuda deslocar o ponto final da linha 123 - Bairro República, para o novo Aeroporto de Vitória Crédito: Prefeitura de Vitória/Divulgação
Com o novo acesso pela Avenida Adalberto Simão Nader ao Aeroporto de Vitória, estão programadas mudanças viárias e também em linhas de ônibus. Uma dessas alterações deverá acontecer na linha 123 do transporte coletivo municipal.
A Prefeitura de Vitória informou nesta terça-feira (20) que estuda deslocar o ponto final da linha 123-Bairro República, que atualmente é dentro desse bairro, para o novo Aeroporto de Vitória. Para se ter uma ideia, da avenida até o terminal, a distância é de quase um quilômetro.
A administração esclareceu ainda que a frota de coletivos poderá ser ampliada: Com a abertura do aeroporto, a Secretaria Municipal de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana (Setran) fará monitoramento regular. Sendo assim, ajustes de horários poderão ser feitos, assim como aumento de frota ao sinal de aumento de demanda.
Atualmente, há seis linhas municipais (112, 241, 121, 161, 212, 210) que trafegam pela Avenida Adalberto Simão Nader.
Além da Prefeitura da Capital, a Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória (Ceturb) também prepara mudanças para atender passageiros que pretendem chegar ou partir do novo complexo aeroportuário. O órgão, entretanto, disse que está na fase de estudos e deverá divulgar as mudanças em breve.
AVENIDA
Já em relação à infraestrutura da Adalberto Simão Nader, a expectativa era de que no dia 25 iniciassem as intervenções para, no dia 26, a via começar a funcionar com a nova configuração, ou seja, as atuais faixas seguindo no sentido Fernando Ferrari-Praia de Camburi e as vias construídas dentro da área da Infraero no sentido oposto.
Mas, diante da mudança de data do início das operações do novo aeroporto, a prefeitura também deverá adiar o cronograma. A Prefeitura de Vitória informa que fará os ajustes para mudança de direção da Adalberto Simão Nader tão logo a via que está sendo construída na área da Infraero for liberada para o tráfego.

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