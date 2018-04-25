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Copa do Mundo

Figurinhas da Copa são mais baratas no Brasil do que no resto do mundo

Em dólar, pacote chega a custar 67% menos do que na Suíça

Publicado em 25 de Abril de 2018 às 12:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 abr 2018 às 12:36
Álbum de figurinhas Copa da Russia 2018 Crédito: Divulgação
Quem tenta completar o álbum da Copa do Mundo 2018 já percebeu: o pacote com cinco figurinhas custa R$ 2, o dobro do que em 2014. Mesmo assim, há uma boa notícia: na comparação em dólares, as figurinhas vendidas no Brasil são as mais baratas do mundo, de acordo com um levantamento feito pelo Santander.
Por aqui, o valor do pacote custa US$ 0,59, 67% menos do que o valor de US$ 1,80, cobrado pelo artigo na Suíça. O álbum conta com 682 figurinhas e é vendido em 92 países, mas a pesquisa considerou os valores de 21 países e da Zona do Euro.
De acordo com o economista Luciano Sobral, o desvio médio dos valores em relação ao preço americano é de 25,8%. Assim como o índice Big Mac, feito pela revista britânica "The Economist"m, a comparação pode ser útil para demonstrar o poder de compra em diversos países. Mesmo assim, os preços do lanche do McDonald's estão mais correlacionados ao PIB de um país do que os adesivos de futebol, já que refletem também o valor da mão de obra local. Além disso, diferentes estratégias de precificação são adotadas pela lanchonete e pela Panini, que fabrica os álbuns.
Confira o preço em dólar de cada pacotinho com cinco cromos:
Suíça - 1,80
Hungria - 1,48
Polônia -1,40
Romênia - 1,38
Rússia - 1,35
Dinamarca - 1,32
Turquia - 1,29
Noruega - 1,28
Suécia -1,18
Canadá - 1,18
Austrália - 1,15
Reino Unido - 1,12
Zona do Euro - 1,11
Nova Zelândia - 1,08
Estados Unidos - 1,00
Peru - 0,93
Uruguai - 0,85
Egito - 0,85
Colômbia - 0,76
Chile - 0,75
México - 0,75
Argentina - 0,74
Equador - 0,70
Brasil - 0,59

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