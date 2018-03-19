Fibria e Suzano: Após fusão, nome de nova empresa ainda não foi decidido

A união dos negócios de Suzano e Fibria vai trazer economias de R$ 8 bilhões a R$ 10 bilhões para a nova companhia. Segundo o presidente da Suzano, Walter Schalka, há ganhos na área florestal, em logística e também no setor administrativo.

Unidade da Fibria, em Aracruz Crédito: Fibria

Na hora de capturar sinergias, afirma ele, não haverá privilegiados. Todas as decisões serão baseadas na meritocracia, no que é melhor para o futuro. Nesse processo, o funcionário de uma empresa não será melhor do que o da outra, disse, em entrevista ao jornal "O Estado de S. Paulo", publicada no último sábado.

Perguntado se, com a fusão Fibria-Suzano, a nova empresa vai criar uma nova marca, ele disse que o nome fantasia ainda não foi decidido.

Schalka também falou sobre a importância do acordo para o agronegócio do país e sobre como fica o endividamento da Suzano após o negócio.

Leia os principais trechos da entrevista.

O que a união de Fibria e Suzano representa para o país?

O setor de agronegócio dá orgulho imenso para o Brasil e mostra que temos coisas positivas acontecendo no país. A união de Fibria e Suzano mostra que é possível que empresas brasileiras sejam competitivas em nível global.

Existe riscos de reprovação por órgãos como o Cade?

Vamos fazer consultas não só ao Cade, mas também a órgãos reguladores de outros países, seguiremos tudo à risca. Mas entendemos que a celulose é uma commodity, regulada pelos ciclos de preços internacionais, e por isso o negócio não precisaria dos remédios que geralmente são aplicados em fusões para evitar danos à concorrência. Fizemos uma operação absolutamente limpa em todos os aspectos, com todos os acionistas da Fibria recebendo o mesmo valor.

Quais são as oportunidades de economias com o negócio?

Suzano e Fibria têm várias oportunidades de sinergia, especialmente na área florestal, na de suprimentos e logística internacional. Claro que também há oportunidades de sinergia em despesas gerais e administrativas. Mas todas as decisões serão baseadas na meritocracia, no que é melhor para o futuro. Nesse processo, o funcionário de uma empresa não será melhor do que o da outra.

A empresa funcionará com uma nova marca?

Ainda não discutimos isso, pois estávamos focados em fazer o processo (de união dos negócios) acontecer. Por motivos tributários, as duas empresas serão mantidas separadas, por enquanto. Ainda não decidimos o nome de fantasia.

A fusão afeta o projeto de produção de industrializados da Suzano, lançado recentemente? Não, o projeto de industrializados continua. Não muda nada para o projeto de produtos de consumo nem para o de papel.

Como fica o endividamento com a empresa após o empréstimo para pagar a aquisição de Fibria?