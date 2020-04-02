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Índice de Preços

FGV: IPC-S avança em todas as 7 capitais pesquisadas no fechamento de março

No mês, o índice subiu 0,34%, acima tanto da taxa de fevereiro (-0,01%) quanto da registrada na terceira quadrissemana do mês (0,18%)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 abr 2020 às 10:37

Publicado em 02 de Abril de 2020 às 10:37

Bolsa de valores
Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) avançou em todas as sete capitais pesquisadas Crédito: IStock
O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) avançou em todas as sete capitais pesquisadas no fechamento de março, informou nesta quinta-feira (2), a Fundação Getulio Vargas (FGV). 
Na comparação com a divulgação anterior, os maiores acréscimos foram registrados em Belo Horizonte (0,05% para 0,41%), Salvador (0,31% para 0,54%) e Rio de Janeiro (0,47% para 0,61%). Houve aumento ainda nas taxas de Brasília (0,07% para 0,16%), Recife (0,32% para 0,45%), Porto Alegre (-0,13% para 0,02%) e São Paulo (0,25% para 0,37%).

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