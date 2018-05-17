Falta emprego para 442 mil trabalhadores no Espírito Santo

Carteira de Trabalho Crédito: Reprodução internet

No Espírito Santo, faltou emprego para 442 mil trabalhadores no primeiro trimestre deste ano, segundo dados do IBGE divulgados nesta quinta-feira (17). No país, esse número alcançou 27,7 milhões de pessoas

Em relação ao trimestre imediatamente anterior no Estado, houve aumento de 16 mil pessoas. Ou seja, no último trimestre de 2017, faltava emprego para 426 mil trabalhadores no Espírito Santo.

O indicador é a soma de desempregados, pessoas que gostariam de trabalhar mais e aqueles que queriam uma vaga, mas por algum motivo não procuravam ou não estavam disponíveis.

DESOCUPADOS NO ES

Do valor total de 442 mil, 264 mil se referem aos desocupados, ou seja, aqueles que procuram emprego, mas ainda não tiveram sucesso. Já as demais pessoas, cerca de 82 mil, estão nos grupos de subocupadas e dentro da força de trabalho potencial.

Os subocupados são os que trabalham menos de 40 horas por semana, mas gostariam de trabalhar mais, e a força de trabalho potencial se refere a pessoas que poderiam trabalhar, mas não trabalham.

TAXAS NO ES

Os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua) também revelam que no primeiro trimestre de 2018 a taxa de desocupação no Espírito Santo foi de 12,5%. No trimestre anterior, a taxa foi de 11,6%, o que revela uma piora nos dados locais. No mesmo período de 2017, a taxa era de 14,4%.