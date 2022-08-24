Fachin rejeita ação que buscava tirar código '0303' de ligações de telemarketing

Marcelo Rocha

BRASÍLIA - O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), rejeitou ação em que empresas de telecomunicações questionavam o uso do código 0303 para permitir ao consumidor identificar chamadas de telemarketing.

Edson Fachin, ministro do STF Crédito: Antonio Augusto/TSE

Além de apontar essa questão formal para não dar andamento ao caso, o ministro confirmou a competência regulatória da Anatel por tal iniciativa e disse que ela visou resolver expressivo volume de queixas de consumidores referente a "ligações abusivas".

O Supremo foi acionado por meio de uma ação direta de inconstitucionalidade (ADI) ajuizada pela Associação Brasil eira de Telesserviços, pela Federação Nacional de Instalação e Manutenção de Infraestrutura de Redes de Telecomunicações e Informática e pela Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Telecomunicações e Operadores de Mesas Telefônicas.

O ministro afirmou que as duas federações são entidades sindicais de segundo grau. Há no tribunal jurisprudência segundo a qual apenas as confederações têm legitimidade para propor ADIs.

Quanto à associação, disse o magistrado, não foram apresentados documentos que comprovem sua abrangência nacional.

Quanto ao mérito da controvérsia, Fachin disse que a ação não seria cabível porque a situação retratada não configura ofensa à Constituição.

As autoras alegaram que a Anatel teria extrapolado seu poder normativo.

A agência reguladora, por sua vez, defendeu nos autos a regra por ela editada e afirmou que o ato faz parte de iniciativa voltada ao aprimoramento do modelo de prestação de serviço.

Afirmou ainda que o ato foi uma reação ao significativo volume de reclamações recebidas dos consumidores e que há "evidências de que grande parte do uso de numeração aleatória, inválida, não atribuída, ou atribuída a terceiros, pode estar associada aos sistemas robotizados de telemarketing ativo".

Sustentou também a ausência de legitimidade das autoras, sob o argumento de que não são prestadoras de serviços de telemarketing, mas empresas de call center.

Fachin não identificou incompatibilidade da regra da Anatel com a legislação e outras normas em vigor no país.