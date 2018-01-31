Facebook vai proibir anúncios de bitcoin

Bitcoin, criptomoeda Crédito: Reprodução / Pixabay

"Aproveite o dinheiro da sua aposentadoria para comprar bitcoin". Se o convite parece arriscado... é porque é. A frase é um exemplo de anúncio fraudulento que o Facebook vai começar a combater em sua rede social.

A empresa anunciou nesta quarta-feira (31) a proibição de anúncios de produtos financeiros associados à práticas ilícitas, como opções binárias, criptomoedas e ofertas iniciais de moedas (ICO's, na sigla em inglês).

Segundo nota da empresa, publicada em seu blog na rede social, esta política faz parte de um trabalho maior para detectar práticas de publicidade enganosas e será ampliada para o Instagram.

De acordo com o texto, a intenção é que os usuários continuem a conhecer novos produtos e serviços por meio de anúncios do Facebook, "sem medo de golpes ou decepções".

"Esta política faz parte de um esforço contínuo para melhorar a integridade e a segurança de nossos anúncios, e para tornar mais difícil para os golpistas se beneficiarem da presença no Facebook", conclui o texto.