Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Combate a fraude

Facebook vai proibir anúncios de bitcoin

Objetivo é acabar com propagandas enganosas associadas a práticas ilícitas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 jan 2018 às 17:33

Publicado em 31 de Janeiro de 2018 às 17:33

Bitcoin, criptomoeda Crédito: Reprodução / Pixabay
"Aproveite o dinheiro da sua aposentadoria para comprar bitcoin". Se o convite parece arriscado... é porque é. A frase é um exemplo de anúncio fraudulento que o Facebook vai começar a combater em sua rede social.
A empresa anunciou nesta quarta-feira (31) a proibição de anúncios de produtos financeiros associados à práticas ilícitas, como opções binárias, criptomoedas e ofertas iniciais de moedas (ICO's, na sigla em inglês).
Segundo nota da empresa, publicada em seu blog na rede social, esta política faz parte de um trabalho maior para detectar práticas de publicidade enganosas e será ampliada para o Instagram.
De acordo com o texto, a intenção é que os usuários continuem a conhecer novos produtos e serviços por meio de anúncios do Facebook, "sem medo de golpes ou decepções".
"Esta política faz parte de um esforço contínuo para melhorar a integridade e a segurança de nossos anúncios, e para tornar mais difícil para os golpistas se beneficiarem da presença no Facebook", conclui o texto.
O bitcoin é uma moeda digital que não está sujeita a regulações de nenhum governo ou banco central. As transações são feitas digitalmente, sem nenhum banco intermediar. Como o dinheiro em espécie, o bitcoin permite que os usuários gastem ou recebam os recursos de forma anônima, ou em grande parte anônima, através da internet. Milhares de computadores no mundo validam transações e adicionam novos bitcoins ao sistema. Existem outras moedas digitais, mas o bitcoin é a mais popular.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Crianças são resgatadas por bombeiros após queda de bicicleta na Serra
Imagem de destaque
Vila Velha abre seleção para médicos com salários de até R$ 14 mil
Imagem de destaque
5 séries viciantes para maratonar em abril

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados