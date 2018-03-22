Facebook vai notificar usuários e fazer auditoria em aplicativos

Mark Zuckerberg Crédito: Arquivo

Diante do escândalo recente do Facebook, o fundador da rede social, Mark Zurckerberg, afirmou que vai notificar os 50 milhões de usuários que tiveram os dados vazados e que pretende fazer uma auditoria junto a milhares de aplicativos para evitar este tipo de acesso a informações ocorra de novo. Em seu primeiro pronunciamento público após as notícias divulgadas no fim de semana, ele disse ainda que estão em curso 15 mudanças tecnológicas e de procedimentos para garantir mais segurança aos dados dos usuários.

Em entrevista à CNN, ele revelou que notificará a todos os 50 milhões de afetados pelo episódio. Ao New York Times, o fundador do Facebook disse que fará, para qualquer aplicativo que descobrirmos que tenha alguma atividade suspeita, uma auditoria completa, para impedir este tipo de acesso de dados novamente. Questionado quantos aplicativos do facebook serão vistoriados, Zuckerberg não titubeou:

 Será algo na casa dos milhares  disse ele, que afirmou que contratará pessoal especial para estas fiscalizações.

Em outra entrevista exclusiva, à revista Wired  que foi publicada também na noite de quarta-feira  Zuckerberg esclarece que o Facebook estará realizando 15 mudanças tecnológicas e de procedimentos para garantir mais segurança aos dados dos usuários.

A linha das entrevistas seguiu o texto que ele publicou na tarde desta quarta-feira em sua conta no Facebook, onde admitiu pela primeira vez os erros da empresa e afirmou que houve uma quebra de confiança entre o Facebook e seus usuários.

Questionado se está preocupado com o movimento de pessoas que defendem o fim das contas dos usuários do Facebook e o boicote à rede social, o diretor minimizou esta ameaça:

 Eu não acho que tenhamos visto um número significativo de pessoas deletando suas contas, mas, você sabe, isso não é bom. Eu acho que é um sinal claro desta grande questionamento das pessoas sobre a confiança, e eu entendo isso. E se as pessoas excluem o aplicativo ou simplesmente não se sentem bem em usar o Facebook, esse é um grande problema que acho que temos a responsabilidade de corrigir.

Zuckerberg afirmou que não prevê mudanças no modelo dos negócios do Facebook, no qual a rede fornece dados para ajudar os anunciantes e desenvolvedores a melhor direcionar potenciais clientes. Ele descartou um modelo em que os usuários pagassem assinatura para usar o Facebook.