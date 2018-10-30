Fabricante de reboque investe em Linhares

Equipamentos e veículos produzidos pela empresa Crédito: Magrão Scalco - Edevaldo Tadeu - StudioTurtle

Foi confirmado na segunda-feira (29) o investimento da Randon S.A. Implementos e Participações para abrir uma unidade em Linhares, no Norte do Estado. A empresa, que é a maior fabricante de reboques e semirreboques da América Latina, anunciou ao mercado que vai construir um centro de distribuição e uma fábrica no município capixaba. Em agosto, a coluna Beatriz Seixas já havia antecipado com exclusividade a decisão de empresa de se instalar no Estado.

Por meio de fato relevante, a companhia afirmou que dará início a constituição de dois estabelecimentos, sendo uma filial para operar como centro de distribuição de peças de reposição e, futuramente, uma subsidiária, para desenvolver atividades industriais de fabricação de reboques, semirreboques e carroçarias.

No comunicado, a multinacional afirma ainda que com essas unidades, a Companhia objetiva aprimorar o suporte junto a rede de distribuidores do centro e do norte do Brasil, considerando a localização geográfica, próxima do público consumidor e ao porto daquele Estado. E lembra que o negócio dá sequência ao seu projeto de expansão, que neste ano já contou com a inauguração das unidades de Araraquara (SP) e de Lima, no Peru.

O grupo, que é de Caxias do Sul (RS), vem negociando já há algum tempo e há cerca de um ano e meio as conversas com integrantes do governo do Estado e com a Prefeitura de Linhares se intensificaram. Em outubro do ano passado, uma comitiva com o prefeito Guerino Zanon e o governador Paulo Hartung, além de secretários das duas administrações, chegou a visitar a sede da empresa com o objetivo de viabilizar o empreendimento.

O investimento, o número de empregos e o início das obras deverão ser detalhados nos próximos dias, quando representantes da multinacional virão ao Estado para agenda com autoridades capixabas. A Randon Linhares será instalada às margens da BR 101, no bairro Canivete.

EXPANSÃO

Considerando que iremos nos instalar às margens da BR 101, estrategicamente posicionados nos principais centros consumidores num raio de 1.500 km, garantiremos maior agilidade no atendimento aos clientes e uma logística mais eficiente na cadeia de fornecimento e através dos nossos distribuidores que também se instalarão em Linhares, disse o diretor Eduardo Dalla Nora, responsável pelos negócios de reposição e linha leve da Randon.

Segundo o COO da Divisão Montadora das Empresas Randon, Alexandre Gazzi, o negócio fortalece o grupo e fará com que se amplie a cobertura geográfica de mais de 200 pontos de venda no Brasil e no exterior. A companhia tem em seu portfólio produtos como implementos rodoviários, vagões ferroviários, carrocerias, peças e pneus. Entre os seus principais mercados externos estão Chile, Argentina e Paraguai.

Para o governador Paulo Hartung, o investimento irá contribuir para diversificar a economia do Estado e fortalecer a cadeia automotiva. Esse anúncio é muito importante para a economia capixaba e para o Norte do Espírito Santo. Faz parte dos nossos esforços para desenvolver a nossa economia por meio da diversificação. A Randon é uma empresa com uma história lindíssima e de grande importância para o setor. Hoje além de negócios no Brasil, ela tem base em vários países do mundo. Ela se internacionalizou, mas é uma multinacional verde-amarela. A vinda dela é fruto de um trabalho duro, disse.

Já o prefeito de Linhares, Guerino Zanon, e o secretário municipal de Desenvolvimento, Luiz Fernando Lorenzoni, destacam o fortalecimento do parque industrial da cidade e o desenvolvimento com geração de empregos e renda.

ENTENDA

Portfólio

A Randon, presente em mais de 60 países na América Latina e África, a empresa conta com um diversificado portfólio que inclui semirreboques, reboques, carrocerias e vagões ferroviários.

Unidades

Além da sede, em Caxias do Sul (RS), a empresa tem unidades industriais em Chapecó (SC), Araraquara (SP), Rosário (Província de Santa Fé, Argentina) e em Callao (região metropolitana de Lima, Peru).

Produção

Atualmente, a produção atual da Randon ultrapassa os 400 mil equipamentos.

Rede

São mais de 80 pontos de distribuição do país e 48 pontos no exterior.

Linhares

No Espírito Santo serão construídos dois estabelecimentos, sendo uma filial para operar como centro de distribuição de peças de reposição e, futuramente, uma subsidiária fabril, para desenvolver atividades industriais de fabricação de reboques, semirreboques e carrocerias.

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