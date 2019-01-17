Home
Fábrica mineira de laticínios vai investir R$ 30 milhões em unidade no ES

Serão gerados 100 empregos diretos, em Rio Novo do Sul, após a inauguração prevista para o início de 2020. Unidade vai produzir leite UTH e queijo muçarela