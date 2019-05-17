Fábrica de sorvetes da Disney instalará no ES primeira unidade no Brasil

O município de Conceição da Barra, no Norte do Estado, foi escolhido pelo Grupo Brasil de Investimento em Novos Negócios (GBIN) para sediar a primeira fábrica de sorvetes Dippin Dots na América Latina, os mesmos comercializados nos parques da Disney, nos Estados Unidos. O grupo, licenciado máster da marca no Brasil, deve investir um aporte de R$ 5 milhões e gerar cerca de 50 empregos diretos nesta fase inicial.
O termo de compromisso foi assinado nesta quarta-feira (15) entre representantes do GBIN e da prefeitura do município. Na visita, os investidores conheceram o local, cedido pelo município por meio da lei de incentivo fiscal, para instalação do parque industrial da marca.
A área, segundo a prefeitura, será de 11 mil metros quadrados e fica localizada às margens da BR 101, no distrito de Braço do Rio, na região do bairro Cobraice. As obras devem ter início em 90 dias.
Em entrevista à reportagem, o secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico de Conceição da Barra, André Tebaldi, explicou os atrativos que fizeram com que a cidade fosse a escolhida para sediar a fábrica de sorvetes.
“Conceição da Barra hoje possui uma lei de incentivo fiscal e econômico e essa lei tem dado ao município a possibilidade de oferecer facilidades para que novas empresas se instalem por aqui. O município está cedendo uma área para que a fábrica seja instalada, além de ser uma cidade que recebe incentivos por meio da Sudene, concedendo incentivos, em alguns casos, maiores que os da Grande Vitória”, afirmou.
Tebaldi disse ainda que o formato de gestão do governo municipal possibilitou ao município se colocar com referência para atrair novos investimentos no Estado.
“Com a estrutura do município, as contas públicas em dia e vários indicadores de resultado satisfatórios, nós estamos agora partindo para melhorar o único índice que regrediu no município que foi a geração de emprego e renda. Não por falta de gestão, mas sim pelo cenário do Brasil de extrema recessão que vivemos no momento atual. É a prova que nós conseguimos dar a volta e atrair novos investimentos”, pontuou.
Novidade
A expectativa dos investidores é ganhar espaço no mercado de sorvetes com a marca internacional, conhecida como pelo "soverte de bolinhas". “Vamos trazer algo inovador. É algo que vai mexer muito com o mercado de sorvete, principalmente por ser algo vindo dos Estados Unidos. É um produto muito conhecido e já distribuído em 13 países pelo mundo e como o Brasil é um país tropical a gente tem uma expectativa de ter uma adesão muito grande desse mercado”, comentou Mateus Cacau, diretor da GBIN.
Segundo Mateus, o produto é um sorvete totalmente diferente do consumido no Brasil, principalmente por seu modo de preparo: “o processo de produção chama-se criogenia, é um sorvete fabricado a 196 graus negativos, ele é armazenado a menos 40 graus e é servido em temperatura que varia entre 15 e 26 graus negativos. Por ser servido muito gelado, o formato dele é cheio de bolinhas, o que explica o slogan usado no exterior como o sorvete do futuro”, revelou.
O objetivo do grupo de investimento, segundo o diretor, é instalar a fábrica no Espírito Santo e, após isso, franquear a marca para outras cidades do país.
Já sobre as contratações, o diretor comentou sobre os prazos e a escolha dos profissionais: “a gente tem o prazo de um ano para que a fábrica esteja pronta. As obras devem começar em até 90 dias e nosso objetivo é contratar sempre mão de obra local, prestigiando os profissionais do município” finalizou.
A multinacional possui mais de 30 anos de atuação e ficou famosa por atuar em vários parques temáticos pelo mundo, sobretudo o da Disney, apesar da marca não ser associada ou fazer parte do grupo The Walt Disney Company.