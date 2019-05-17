Fábrica de sorvetes da Disney instalará no ES primeira unidade no Brasil

Sorvetes são comercializados nos parques da Disney, nos Estados Unidos Crédito: Divulgação/Dippindots

Conceição da Barra, no sorvetes Dippin Dots na América Latina, os mesmos comercializados nos parques da Disney, nos Estados Unidos. O grupo, licenciado máster da marca no Brasil, deve investir um aporte de R$ 5 milhões e gerar cerca de 50 empregos diretos nesta fase inicial. O município de, no Norte do Estado, foi escolhido pelo Grupo Brasil de Investimento em Novos Negócios (GBIN) para sediar a primeira fábrica deDippin Dots na América Latina, os mesmos comercializados nos parques da, nos Estados Unidos. O grupo, licenciado máster da marca no Brasil, deve investir um aporte de R$ 5 milhões e gerar cerca de 50 empregos diretos nesta fase inicial.

O termo de compromisso foi assinado nesta quarta-feira (15) entre representantes do GBIN e da prefeitura do município. Na visita, os investidores conheceram o local, cedido pelo município por meio da lei de incentivo fiscal, para instalação do parque industrial da marca.

A área, segundo a prefeitura, será de 11 mil metros quadrados e fica localizada às margens da BR 101, no distrito de Braço do Rio, na região do bairro Cobraice. As obras devem ter início em 90 dias.

Em entrevista à reportagem, o secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico de Conceição da Barra, André Tebaldi, explicou os atrativos que fizeram com que a cidade fosse a escolhida para sediar a fábrica de sorvetes.

Sudene, concedendo incentivos, em alguns casos, maiores que os da Grande Vitória”, afirmou. “Conceição da Barra hoje possui uma lei de incentivo fiscal e econômico e essa lei tem dado ao município a possibilidade de oferecer facilidades para que novas empresas se instalem por aqui. O município está cedendo uma área para que a fábrica seja instalada, além de ser uma cidade que recebe incentivos por meio da, concedendo incentivos, em alguns casos, maiores que os da Grande Vitória”, afirmou.

Tebaldi disse ainda que o formato de gestão do governo municipal possibilitou ao município se colocar com referência para atrair novos investimentos no Estado.

“Com a estrutura do município, as contas públicas em dia e vários indicadores de resultado satisfatórios, nós estamos agora partindo para melhorar o único índice que regrediu no município que foi a geração de emprego e renda. Não por falta de gestão, mas sim pelo cenário do Brasil de extrema recessão que vivemos no momento atual. É a prova que nós conseguimos dar a volta e atrair novos investimentos”, pontuou.

Novidade

A expectativa dos investidores é ganhar espaço no mercado de sorvetes com a marca internacional, conhecida como pelo "soverte de bolinhas". “Vamos trazer algo inovador. É algo que vai mexer muito com o mercado de sorvete, principalmente por ser algo vindo dos Estados Unidos. É um produto muito conhecido e já distribuído em 13 países pelo mundo e como o Brasil é um país tropical a gente tem uma expectativa de ter uma adesão muito grande desse mercado”, comentou Mateus Cacau, diretor da GBIN.

Sorvetes são comercializados nos parques da Disney, nos Estados Unidos Crédito: Divulgação/Dippindots

Segundo Mateus, o produto é um sorvete totalmente diferente do consumido no Brasil, principalmente por seu modo de preparo: “o processo de produção chama-se criogenia, é um sorvete fabricado a 196 graus negativos, ele é armazenado a menos 40 graus e é servido em temperatura que varia entre 15 e 26 graus negativos. Por ser servido muito gelado, o formato dele é cheio de bolinhas, o que explica o slogan usado no exterior como o sorvete do futuro”, revelou.

O objetivo do grupo de investimento, segundo o diretor, é instalar a fábrica no Espírito Santo e, após isso, franquear a marca para outras cidades do país.

Já sobre as contratações, o diretor comentou sobre os prazos e a escolha dos profissionais: “a gente tem o prazo de um ano para que a fábrica esteja pronta. As obras devem começar em até 90 dias e nosso objetivo é contratar sempre mão de obra local, prestigiando os profissionais do município” finalizou.