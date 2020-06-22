Extensão e duração do choque da pandemia ainda são muito incertas, diz BCE

Economista-chefe do Banco Central Europeu (BCE), Philip Lane afirmou que ainda há muita incerteza sobre a extensão e a duração do choque causado pela pandemia do novo coronavírus. Durante evento virtual da Universidade Princeton, Lane defendeu a atuação do BCE para fornecer liquidez e lançar seu programa emergencial de compra de bônus (PEPP, na sigla em inglês) para enfrentar a situação, o que contribuiu para estabilizar o mercado, junto com a política acomodatícia do BCE, argumentou.