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Impactos Covid-19

Extensão e duração do choque da pandemia ainda são muito incertas, diz BCE

Economista-chefe do Banco Central Europeu (BCE), defendeu a atuação para fornecer liquidez e lançar seu programa emergencial de compra de bônus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jun 2020 às 15:34

Publicado em 22 de Junho de 2020 às 15:34

Coronavírus está trazendo impactos à economia
Coronavírus está trazendo impactos à economia - Coronavírus economia Crédito: Freepik
Economista-chefe do Banco Central Europeu (BCE), Philip Lane afirmou que ainda há muita incerteza sobre a extensão e a duração do choque causado pela pandemia do novo coronavírus. Durante evento virtual da Universidade Princeton, Lane defendeu a atuação do BCE para fornecer liquidez e lançar seu programa emergencial de compra de bônus (PEPP, na sigla em inglês) para enfrentar a situação, o que contribuiu para estabilizar o mercado, junto com a política acomodatícia do BCE, argumentou.
Sobre o PEPP, ele lembrou que o programa estará em vigor "pelo menos até junho de 2021".
Caso as autoridades não tivessem atuado como fizeram, Lane disse que teria havido uma amplificação do choque, com uma recessão mais profunda e prolongada, instabilidade financeira e "riscos à estabilidade de preços".

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