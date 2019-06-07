Home
Ex-acionista da Odebrecht vai à Justiça cobrar dívida de R$ 28 milhões

Ex-presidente da petroquímica Braskem e da produtora de etanol Atvos, José Carlos Grubisich trabalhou para a Odebrecht de 2001 a 2012