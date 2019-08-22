Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Estados e cidades terão que aprovar projetos para reforma da Previdência
Aposentadoria

Estados e cidades terão que aprovar projetos para reforma da Previdência

Governadores e prefeitos precisarão aprovar propostas de aposentadoria para servidores no Legislativo em até 180 dias após aprovação da PEC paralela, que tramita no Senado

Publicado em 22 de Agosto de 2019 às 19:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 ago 2019 às 19:48
Previdência Social Crédito: Márcio Alves/Agência O Globo
Governadores e prefeitos terão que aprovar nos seus respectivos Legislativos projetos para adequar as regras de aposentadoria dos seus servidores às mesmas da União. Para tanto, eles terão um prazo de até 180 dias. Isso porque a inclusão dos Estados e municípios na reforma da Previdência, por meio de Proposta de Emenda Constitucional autônoma, apelidada de PEC paralela, de autoria do Senado, não será automática. 
> Previdência: 15 anos de contribuição só para homem que já trabalha
O relator da proposta na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), senador Tasso Jereissati (PSDB-CE), tem sido aconselhado de que essa é a melhor alternativa para evitar que PEC paralela seja engavetada ou derrotada na Câmara dos Deputados, segundo o jornal O Globo. A situação dos servidores locais foram isoladas porque os deputados não quiseram arcar sozinhos com o ônus de aprovar um projeto impopular.
> Reforma vai mudar aposentadoria especial de quem tem insalubridade
AUDIÊNCIAS
A CCJ concluiu nesta quinta-feira (22) a fase de audiências públicas sobre a reforma da Previdência. Mas o relator adiou para a próxima semana a entrega do parecer, que estava previsto inicialmente para esta sexta-feira. Com isso, não há mais a garantia de que a leitura do relatório será feita na comissão na quarta-feira, dia 28. A votação do documento na CCJ está marcada para o dia 04 de setembro.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Brasileiro mostra como é morar em favela chinesa pagando R$ 30 de aluguel: 'Minha viagem nunca acabou'
Imagem de destaque
'Meu nome está sujo em 5 bancos por causa de bets': a angústia de brasileiros em meio ao endividamento recorde
Imagem de destaque
Duas brasileiras, uma adolescente e uma idosa, estão entre baleados em ataque nas pirâmides do México

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados