Espírito Santo vai crescer mais que o Brasil em 2020, avalia economista

A expectativa é que em 2020 seja normalizada a oferta de minério no Brasil Crédito: Vale/Divulgação

tensão comercial entre Apesar de um cenário internacional cercado de incertezas - com a desaceleração da indústria global, aentre China Estados Unidos e a redução do desenvolvimento chinês -, o Espírito Santo deve crescer mais de 2,5% em 2020. É isso que avalia a economista-chefe da Rosenberg, Thais Zara.

Thais esteve em Vitória nesta sexta-feira (27) para participar da reunião do Grupo Permanente de Acompanhamento Empresarial do Espírito Santo. O evento também contou com a presença do cientista político José Luiz Niemeyer, do presidente do movimento empresarial ES em Ação, Fábio Brasileiro, e com diversos representantes do setor do produtivo e do governo estadual

"O Espírito Santo tem grande vantagem em relação às contas públicas. De longe é o melhor Estado em termos de finanças e isso é bastante positivo. Tem também a questão dos royalties que podem ajudar a alavancar o crescimento. Isso faz com que o Estado tenha mais capacidade de investimento", comentou Thais.

"Nossas projeções indicam que, por conta do aumento do consumo interno, o Brasil vá crescer 2,5% em 2020. Acho que é bastante factível que o Espírito Santo cresça mais que isso, pois tem espaço para impulso adicional local e deve contar, no ano que vem, com o restabelecimento da oferta do minério de ferro ", acrescentou a economista.

Para este ano, entretanto, o cenário não é dos melhores. "A indústria está crescendo menos em todo o mundo, caiu a demanda por petróleo e há uma grande incerteza em relação aos investimentos", disse a respeito do mercado internacional, que tem impacto direto nas relações comerciais do Espírito Santo.

Clóvis Vieira e Thais Zara durante o evento em Vitória Crédito: Gustavo Louzada/Divulgação

Economista e coordenador do grupo, Clóvis Vieira destacou a importância de se discutir os rumos da economia com os empresários locais. "Esse trabalho está fazendo 30 anos de existência. É uma necessidade do empresário de se atualizar. Ele pode sair daqui com uma noção muito boa para formular ou reformular seu planejamento estratégico", destacou.