Espírito Santo fecha 843 vagas de emprego em março

Nos seis primeiros meses, o comércio varejista capixaba cresceu entre 8,1% e 15% dependendo do setor. Crédito: Divulgação

No mês de março, o mercado de trabalho formal capixaba seguiu o mesmo caminho o de outros 19 Estados. O Espírito Santo encerrou o último mês com saldo negativo (- 843 vagas). Os números local e também o nacional (-43,1 mil) ficaram abaixo das estimativas.

De acordo com os números do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), da Secretaria do Trabalho, divulgados nesta quarta-feira (24), o Estado teve o seu primeiro resultado negativo desde dezembro de 2018 (-4.035). Em janeiro o saldo foi de 2.608 vagas e em fevereiro de 3.541 postos de trabalho.

Segundo Pedro Lang, economista da Valor Investimentos, os dados do Caged vieram na contramão do que o mercado esperava e deram um banho de água fria nas expectativas.

"A destruição de postos de trabalho no mês de março sinaliza que a retomada da atividade econômica vai ser mais lenta do que se imaginava e reforça a necessidade de um ajuste fiscal, retomando a discussão de uma possível queda na taxa Selic ainda este ano", comenta.

Junto a essa frustração, Lang destaca ainda que alguns fatores estão freando a retomada do crescimento econômico, como é o caso da dificuldade que o governo vem enfrentando para aprovar reformas ainda este ano, principalmente a da Previdência.

Em todo o país, apenas sete Unidades da Federação apresentaram desempenho positivo e o Espírito Santo não estava neste grupo. Durante o mês de março 26.478 trabalhadores foram contratados e outros 27.321 perderam seus empregos.

Os grandes responsáveis por esse resultado ruim foram o comércio (-932), a construção civil (-429) e a agropecuária (-315). Já indústria da transformação (474), serviços (285) e administração pública (73) tiveram os melhores desempenhos.

ACUMULADO

Mesmo com o desempenho mensal desfavorável, o Espírito Santo continua com saldo positivo no acumulado do ano. Um total de 6.033 vagas formais foram criadas no primeiro trimestre de 2018.

No acumulado de janeiro a março deste ano, foram admitidos 88.332 pessoas, enquanto outras 82.299 foram desligadas de seus empregos. O setor de serviços (4.942), indústria da transformação (2.457), construção civil (993) e administração pública (258) tiveram o melhor desempenho.

Já nos últimos 12 meses, o Estado criou 16.934 vagas, sendo que 336.608 pessoas foram admitidas e outras 319.674 foram desligadas de seus postos de trabalho.

BRASIL

No mês passado, o país abriu 1,26 milhão de vagas e fechou 1,3 milhão de postos. Com isso, o Brasil teve um saldo negativo de 43.196 empregos.

Serviços (4.572), administração pública (1.575) e extração mineral (528) tiveram os melhores desempenhos. Já serviços industriais de utilidade pública (-662), indústria (-3.080), construção civil (-7.781), agropecuária (-9.545) e comércio (-28.803) contribuíram para o saldo negativo em março.

No primeiro trimestre de 2019, o Brasil registrou um saldo positivo (164,2 mil). Ainda assim, o número representa uma queda de 15,9% em relação ao saldo de 195,2 mil postos criados do mesmo período de 2018. Já em 12 meses, o acumulado é positivo em 472.117 vagas.