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Covid-19

Equipe econômica ainda não fez tudo o que precisa ser feito, diz Guedes

De acordo com o ministro da Economia, se for necessário, serão liberados mais recursos, trilhões. 'Vamos liberar mais dinheiro se for o caso', afirmou
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 abr 2020 às 18:44

Publicado em 04 de Abril de 2020 às 18:44

O ministro da Economia, Paulo Guedes, durante o seminário Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, em 2019
O ministro da Economia, Paulo Guedes Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasi
A equipe econômica ainda não fez tudo o que precisa ser feito para conter os impactos do novo coronavírus sobre o País, disse neste sábado, 4, o ministro da Economia, Paulo Guedes, em live com varejistas. Conforme ele, se for necessário, serão liberados mais recursos, trilhões. "Vamos liberar mais dinheiro se for o caso", afirmou.
Ele disse que em pouco mais de três semanas, ajuda será de mais de R$ 800 bilhões
Para o ministro, é importante erradicar a cultura da moratória e, quem tiver dificuldade, o governo rolará a dívida. "Ainda não se fez tudo sobre pacote contra a crise", disse, sem detalhar o que mais poderia ser feito.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
De acordo com Guedes, o governo quer atacar os impostos e tem como atingir isso na "veia".
Segundo ele, o principal imposto a ser atacado é o que incide sobre a folha de pagamentos. "É o mais cruel dos impostos, a arma da destruição em massa de empregos, que colocou milhões na informalidade", afirmou.
Disse que agora a conversa diz respeito à saúde, mas que, depois, será a economia, as reformas. "O Brasil vai atravessar essa segunda onda desemprego", comentou.

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