Empresas que usam energia renovável podem ter redução de impostos

Renato Casagrande em coletiva sobre energias renováveis Crédito: Helio Filho/Secom-ES

O Governo do Estado quer reduzir a carga tributária para empresas que adotarem a energia renovável em suas unidades. De acordo com o governador Renato Casagrande, em coletiva na tarde desta segunda-feira (18), a ideia está sendo estudada e deve valer para aquelas companhias que tiverem consumo de até cinco megawatts mensais.

"Já existe hoje uma decisão tomada pelo governo de fazer uma redução da carga tributária, até um certo nível, de acordo com a quantidade de geração que ela tiver. Já temos uma demanda referente às empresas que produzirem até cinco megawatts de energia", comenta.

Para que essa redução de tributos seja adotada, segundo Casagrande, primeiro será preciso que o Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) aprove a proposta. O governador não deu prazos ou detalhes de como a política deverá funcionar.

RESIDÊNCIA OFICIAL