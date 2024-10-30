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Rubens Ometto

Empresário diz a Campos Neto que juros altos estão inibindo investimentos

Dono da Cosan e presidente do Banco Central conversaram após Lide Brazil Conference
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

30 out 2024 às 05:53

Publicado em 30 de Outubro de 2024 às 05:53

O empresário Rubens Ometto, presidente do conselho de administração da Cosan, cobrou nesta terça-feira (29) o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, pela alta da taxa de juros no Brasil.
A conversa, ocorrida durante o Lide Brazil Conference, evento realizado por Folha, UOL e Grupo Lide em Londres, foi relatada pela colunista Raquel Landim, do UOL, presente no momento.
Fundador, sócio controlador e presidente do conselho de administração do grupo Cosan, Rubens Ometto
Fundador, sócio controlador e presidente do conselho de administração do grupo Cosan, Rubens Ometto Crédito: Alan Santos/PR
Ometto disse ao presidente do BC, após um painel sobre moeda digital, que não faz sentido continuar subindo os juros, hoje a 10,75% ao ano. Segundo o empresário, o patamar elevado está inibindo investimentos, fazendo o Brasil correr o risco de um efeito reverso.
Segundo a colunista, Campos Neto disse que o crédito está fluindo e se colocou à disposição de Ometto para uma conversa mais aprofundada.
A taxa básica de juros, a Selic, é o mecanismo usado pelo BC para combater a inflação. Em setembro, a instituição elevou a Selic em 0,25 ponto percentual, a 10,75% ao ano, e analistas esperam continuidade no ciclo de alta, com o último Focus projetando taxa de 11,75% no fim de 2024.
Engenheiro pela Escola Politécnica da USP, Ometto tem uma fortuna estimada em US$ 1,3 bilhão (R$ 7,5 bilhões) pela revista Forbes e preside o conselho de administração da Cosan, da qual também integra o grupo controlador, desde 2000.
A empresa atua nos setores de energia, óleo e gás, agronegócio e mineração. Hoje é avaliada em R$ 22,5 bilhões na Bolsa brasileira e tem participação na Raízen e na Vale.

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