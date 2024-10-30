Empresário diz a Campos Neto que juros altos estão inibindo investimentos

O empresário Rubens Ometto, presidente do conselho de administração da Cosan, cobrou nesta terça-feira (29) o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, pela alta da taxa de juros no Brasil.
A conversa, ocorrida durante o Lide Brazil Conference, evento realizado por Folha, UOL e Grupo Lide em Londres, foi relatada pela colunista Raquel Landim, do UOL, presente no momento.
Ometto disse ao presidente do BC, após um painel sobre moeda digital, que não faz sentido continuar subindo os juros, hoje a 10,75% ao ano. Segundo o empresário, o patamar elevado está inibindo investimentos, fazendo o Brasil correr o risco de um efeito reverso.
Segundo a colunista, Campos Neto disse que o crédito está fluindo e se colocou à disposição de Ometto para uma conversa mais aprofundada.
A taxa básica de juros, a Selic, é o mecanismo usado pelo BC para combater a inflação. Em setembro, a instituição elevou a Selic em 0,25 ponto percentual, a 10,75% ao ano, e analistas esperam continuidade no ciclo de alta, com o último Focus projetando taxa de 11,75% no fim de 2024.
Engenheiro pela Escola Politécnica da USP, Ometto tem uma fortuna estimada em US$ 1,3 bilhão (R$ 7,5 bilhões) pela revista Forbes e preside o conselho de administração da Cosan, da qual também integra o grupo controlador, desde 2000.
A empresa atua nos setores de energia, óleo e gás, agronegócio e mineração. Hoje é avaliada em R$ 22,5 bilhões na Bolsa brasileira e tem participação na Raízen e na Vale.