Empresário diz a Campos Neto que juros altos estão inibindo investimentos

O empresário Rubens Ometto, presidente do conselho de administração da Cosan, cobrou nesta terça-feira (29) o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, pela alta da taxa de juros no Brasil.

A conversa, ocorrida durante o Lide Brazil Conference, evento realizado por Folha, UOL e Grupo Lide em Londres, foi relatada pela colunista Raquel Landim, do UOL, presente no momento.

Fundador, sócio controlador e presidente do conselho de administração do grupo Cosan, Rubens Ometto Crédito: Alan Santos/PR

Ometto disse ao presidente do BC, após um painel sobre moeda digital, que não faz sentido continuar subindo os juros, hoje a 10,75% ao ano. Segundo o empresário, o patamar elevado está inibindo investimentos, fazendo o Brasil correr o risco de um efeito reverso.

Segundo a colunista, Campos Neto disse que o crédito está fluindo e se colocou à disposição de Ometto para uma conversa mais aprofundada.

A taxa básica de juros, a Selic, é o mecanismo usado pelo BC para combater a inflação. Em setembro, a instituição elevou a Selic em 0,25 ponto percentual, a 10,75% ao ano, e analistas esperam continuidade no ciclo de alta, com o último Focus projetando taxa de 11,75% no fim de 2024.

Engenheiro pela Escola Politécnica da USP, Ometto tem uma fortuna estimada em US$ 1,3 bilhão (R$ 7,5 bilhões) pela revista Forbes e preside o conselho de administração da Cosan, da qual também integra o grupo controlador, desde 2000.