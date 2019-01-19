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Startup

Empresa que faz contabilidade online recebe R$ 75 mi em investimento

A maior parte dos recursos vieram do fundo Point72 Ventures, do bilionário americano Steve Cohen

Publicado em 

19 jan 2019 às 19:43

Publicado em 19 de Janeiro de 2019 às 19:43

Empresa que faz contabilidade online para pequenas empresas recebe R$ 75 mi em investimento Crédito: Pixabay
A startup de contabilidade online Contabilizei, criada em 2013 em Curitiba, recebeu um investimento de R$ 75 milhões para investir na expansão do serviço que atende a 10 mil pequenas empresas.
A maior parte dos recursos vieram do fundo Point72 Ventures, do bilionário americano Steve Cohen. É o primeiro investimento em startup do grupo no Brasil.
A companhia desenvolveu sistema que permite que a contabilidade de empresas com até 20 funcionários seja feita a partir da internet.
Para isso, investe em sistemas de automação que agilizam o cálculo de imposto a pagar e o preenchimento de declarações obrigatórias, explica Vitor Torres, fundador e presidente da empresa.
Para o cálculo de impostos, por exemplo, o sistema da startup chega ao valor que deve ser pago a partir das notas fiscais emitidas pela empresa que é cliente de seu serviço. Essas notas podem tanto ser emitidas a partir do sistema da Contabilizei como também por plataformas da prefeitura ou do estado e depois enviadas para ela a partir da internet, diz Torres.
"A contabilidade foi feita por muito tempo da mesma forma, o governo nunca facilitou para o empresário e para o contador. Automatizamos tudo o que é operacional, que ocupa quase 100% do tempo do profissional", diz.
O cliente da startup paga plano mensal para que ela cuide de sua contabilidade. Para companhias do setor de serviços ela é de R$ 89 e nas do varejo de R$ 289.
Torres diz que o investimento recebido será usado principalmente para seu desenvolvimento tecnológico e para expandir o quadro de funcionários da empresa -atualmente são 240, 25 deles contadores.
Segundo o empreendedor, a companhia já poderia ter lucro neste momento, mas opta por seguir investindo em expansão.
Também injetaram recursos na startup o IFC (braço de investimento do Banco Mundial) e a Quona Capital, entre outros.
A companhia já havia recebido investimento dos fundos Kaszek Ventures (dos fundadores do Mercado Livre), e.Bricks, Endeavor Catalyst e Curitiba Angels.

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