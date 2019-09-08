Novidade

Empresa do ES de pagamento por aplicativo vai oferecer cartão de crédito

A PicPay planeja que 1 milhão de cartões sem anuidade sejam emitidos para todo o país ainda este ano

A empresa capixaba PicPay, que tem um aplicativo de pagamentos digital de contas e transferências de dinheiro, contará com um cartão de crédito. Até o final de setembro, cerca de 50 mil clientes, pré-selecionados pela própria empresa, devem receber o cartão, que não terá taxa e nem anuidade.

O aplicativo, atualmente, oferece aos clientes uma espécie de carteira digital - em que o usuário recebe e envia dinheiro para outras pessoas e pode pagar contas. Agora, entretanto, a empresa se rende a uma modalidade de pagamento que é mais tradicional, o cartão de crédito e deve ter 1 milhão de clientes usando a novidade em dezembro.

Anderson Chamon, diretor de Tecnologia e Produto e co-fundador do PicPay, explica que a ideia de trabalhar com o cartão veio por conta da necessidade de ter mais tempo para fazer migrar o hábito das pessoas na forma como se faz pagamentos.

"Sempre acreditamos que poderia entregar uma experiência melhor de pagamento (do que o pagamento em dinheiro, cartão e cheque). Só que transformar o mundo de pagamento e alcançar o que queremos envolve uma inércia muito grande. Precisamos mudar o hábito das pessoas e isso leva tempo. Continuamos nessa corrida e enquanto a gente não chega lá, vamos disponibilizar o cartão nesses lugares que ainda não conseguimos chegar ainda", comenta Anderson Chamon, diretor de Tecnologia e Produto e co-fundador do PicPay.

SOLICITAÇÕES

A empresa planeja que 1 milhão de cartões sejam emitidos até o fim do ano, quando a novidade será aberta para toda a base de clientes do aplicativo.

Para ter acesso ao cartão é preciso ser usuário do aplicativo. Atualmente, o PicPay tem 12 milhões de usuários. Segundo a empresa, aproximadamente 15 mil pessoas já se inscreveram em uma lista de espera para poder ter o cartão em mãos. A escolha dos usuários que receberão o cartão foi feita por meio de "definições internas". A empresa não detalhou quantos seriam disponibilizados por Estado.

Da esquerda para a direita: Dárcio Stehling, Anderson Chamon e Diogo Roberte, criadores do aplicativo de pagamentos Crédito: Carlos Alberto Silva

A partir de dezembro, todos os clientes poderão solicitar o cartão. Esses usuários vão passar por uma avaliação de crédito, como é habitual no ramo.

A empresa espera que o cartão de crédito alcance clientes de todos os Estados. Os usuários também vão ganhar até 5% de cash back nas transações feitas com o cartão. O cash back, cuja tradução literal é "dinheiro de volta", é um sistema em que o usuário pode receber uma determinada parcela do valor da compra na forma de bônus ou de dinheiro depositado na sua conta-corrente.

EMPREGOS

O PicPay deve contratar 800 novos profissionais para atuar em Vitória até junho de 2020. Deste total, 280 contratações deverão ocorrer até dezembro deste ano. A maior oferta será para área de tecnologia da informação.

