Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Em tom de brincadeira, Guedes corrige Bolsonaro sobre Previdência
Reforma

Em tom de brincadeira, Guedes corrige Bolsonaro sobre Previdência

No regime atual, chamado de repartição, os trabalhadores que estão na ativa ajudam a pagar os benefícios pagos aos aposentados

Publicado em 

21 mai 2019 às 17:32

Publicado em 21 de Maio de 2019 às 17:32

Em tom de brincadeira, Guedes corrige Bolsonaro sobre Previdência Crédito: Agência Brasil
O ministro da Economia, Paulo Guedes, corrigiu nesta terça-feira (21) o presidente Jair Bolsonaro durante cerimônia do hasteamento da bandeira nacional, no Palácio do Alvorada.
Além de ministros e assessores, a solenidade foi acompanhada por um grupo de crianças de uma escola pública do entorno da capital federal.
Ao final, o presidente conversou com os estudantes primários e disse que, no futuro, eles irão garantir a aposentadoria dos mais velhos.
"Quando vocês estiverem trabalhando, vão garantir a nossa aposentadoria, desse pessoal que está aqui atrás", disse Bolsonaro, apontando para a sua equipe ministerial.
Aos risos, Guedes fez sinal de negativo com a mão. "Nós vamos libertá-los desse peso", disse aos ministros posicionados ao seu lado.
A proposta de reforma previdenciária proposta pela equipe econômica cria o regime de capitalização, no qual cada trabalhador teria uma espécie de poupança compulsória para garantir a sua própria aposentadoria.
No regime atual, chamado de repartição, os trabalhadores que estão na ativa ajudam a pagar os benefícios pagos aos aposentados.
Mesmo com a criação do regime de capitalização, o sistema de repartição continuaria existindo, mas a contribuição dos trabalhadores da ativa seria menor do que atualmente.
A capitalização é seria uma espécie de poupança adicional, para complementar a renda na aposentadoria, o que aliviaria as contas da Previdência das aposentadorias mais altas.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Política Economia Previdência Reforma da Previdência
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Victor Pignaton
Capixaba estreia com vitória no Roland Garros Junior Series
Fluminense x Independiente Rivadavia, pela Libertadores
Fluminense leva virada do Rivadavia e vê pressão aumentar na Libertadores
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 16/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados