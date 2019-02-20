Home
>
Economia (BR)
>
Doria: Mudanças para atender regiões não devem desfigurar reforma

Doria: Mudanças para atender regiões não devem desfigurar reforma

Lideranças do Nordeste querem que o governo volte atrás na proposta de elevar a idade de aposentadoria para pessoas de baixa renda e para trabalhadores rurais