Donos de usina no ES são acusados de sonegar R$ 1,5 milhão

Usina Disa, em Conceição da Barra, é uma das unidades controladas pela Infinity Crédito: Gildo Loyola/Arquivo

Três administradores da Destilaria Itaúnas S/A (Disa), usina que atua em Conceição da Barra, foram denunciados pelo Ministério Público Federal no Espírito Santo (MPF-ES) por sonegarem mais de R$ 1,5 milhão. De acordo com a denúncia, Marie Joseph Jean Gerard Lesur, João Carlos dos Reis e Alberto Mendes Tepedino omitiram valores do PIS/Pasep e Cofins do ano-calendário 2008.

Eles vão responder por crime contra a ordem tributária. As fraudes foram descobertas a partir da instauração de procedimento fiscal, confirmando movimentação financeira incompatível com valores declarados pela empresa à Receita Federal no ano-calendário 2008.

A fiscalização constatou que houve uma omissão de receitas de R$ 146 milhões, valor que foi recebido nas contas bancárias, mas não informado ao Fisco. Essa omissão gerou a sonegação de mais de R$ 1,5 milhão.

JUSTIÇA DECRETOU FALÊNCIA DO GRUPO EM 2017

A Disa, empresa constituída em 1980, em Conceição da Barra, Norte do Espírito Santo, atuava na produção de açúcar e álcool. Desde fevereiro de 2008, passou a integrar o Grupo Infinity, com sede nas Ilhas Bermudas. Foi nessa época que a administração da usina ficou a cargo dos diretores da Infinity Bio Energy - Marie Joseph Jean Gerard Lesur, João Carlos dos Reis e Alberto Mendes Tepedino.

Em 2017, a Justiça decretou a falência do grupo. A decisão do juiz Marcelo Barbosa Sacramone, da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Tribunal de Justiça de São Paulo, abriu caminho para que sejam vendidas em leilão quatro usinas de álcool do grupo, segundo especialistas.

Duas delas estão localizadas no Norte do Espírito Santo: a Cridasa, em Pedro Canário, e a Disa, em Conceição da Barra. A companhia controlava seis usinas de açúcar e etanol, mas no ano passado reduziu parte de sua dívida de R$ 2 bilhões ao passar duas a credores.

A situação do grupo e os impactos para o setor na região Norte do Estado atualmente são bem diferentes dos que eram esperados há cerca de dez anos, quando a Infinity anunciou a compra das usinas capixabas e prometeu investimentos superiores a R$ 1 bilhão e a criação de milhares de empregos.