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Dólar tem queda de 1,84%, cotado a R$ 3,7975

O dólar teve uma forte queda hoje (10), recuando 1,84% sendo cotado a R$ 3,7975 para venda
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jul 2018 às 22:14

Publicado em 10 de Julho de 2018 às 22:14

Crédito: Bearfotos/Freepik
O dólar teve uma forte queda hoje (10), recuando 1,84% sendo cotado a R$ 3,7975 para venda. A moeda norte-americana segue em baixa após o feriado em São Paulo, mantendo a tendência de queda registrada na última sexta-feira (06), quando baixou 1,5%. O Banco Central segue sem efetuar leilões extraordinários de swaps cambiais (venda futura da moeda norte-americana) para manter a cotação da moeda em queda.
>Dólar fecha em R$ 3,93, maior cotação desde março de 2016
O índice da B3 (Bolsa de Valores de São Paulo) abriu a semana em baixa de 0,22%, com 74.847 pontos, pressionada por uma queda das ações de empresas de grande porte, chamadas de blue chips, como Petrobras (-1,39%), Bradesco (-1,49%), Vale (-1,63%) e Itau (-0.31%).

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