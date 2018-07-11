Dólar tem queda de 1,84%, cotado a R$ 3,7975

O dólar teve uma forte queda hoje (10), recuando 1,84% sendo cotado a R$ 3,7975 para venda. A moeda norte-americana segue em baixa após o feriado em São Paulo, mantendo a tendência de queda registrada na última sexta-feira (06), quando baixou 1,5%. O Banco Central segue sem efetuar leilões extraordinários de swaps cambiais (venda futura da moeda norte-americana) para manter a cotação da moeda em queda.