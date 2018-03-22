Dólar sobe com temor de disputa comercial entre EUA e China

Dólar Crédito: Reprodução/Pixabay

O dólar comercial avança nesta quinta-feira refletindo as preocupações com o acirramento da disputa comercial entre Estados Unidos e China. A moeda americana subia 1,04% ante o real, cotada a R$ 3,301, seguido o movimento global do mercado de câmbio. Já o Ibovespa, principal índice de ações local, opera perto da estabilidade, com leve variação negativa de 0,15%, aos 84.850 pontos.

O presidente americano, Donaldo Trump, deve anunciou um conjunto de medidas protecionistas que devem ser direcionadas à China. O Ministério do Comércio chinês disse que irá defender os interesses do país asiático. Nesse contexto, as preocupações em torno de uma guerra comercial entre as maiores potências derrubam as bolsas internacionais e alavancam o dólar na cesta de moedas, explicou, em relatório, Ricardo Gomes da Silva, superintendente da Correparti Corretora de Câmbio.

As Bolsas no exterior também são afetadas pelo temor de uma guerra comercial. O Dow Jones opera em queda de 1,12% e o S&P 500 recua 0,86%. Na Europa, o DAX, de Frankfurt, cai 1,62%, e o CAC 40, da Bolsa de Paris, tem desvalorização de 1,61%. O FTSE 100, de Londres, tem queda de 1,28%.

Essa disputa comercial mitigou o efeito da decisão do Federal Reserve (Fed, o bc americano) tomada ontem. O juro subiu 0,25 ponto percentual, para a faixa entre 1,50% e 1,75% ao ano, mas a autoridade monetária americana sinalizou que serão feitos só mais dois cortes nesse ano, o que levou a um alívio nos mercados financeiros globais.

A decisão de juros no Brasil, com a Selic caindo para 6,5% ao ano, também teria efeito positivo sobre os negócios hoje, uma vez que o Comitê de Política Monetária (Copom) sinalizou para um novo corte. No entanto, o cenário externo minou o efeito positivo do comunicado de ontem à noite.