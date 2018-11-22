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Mercado financeiro

Dólar sobe 0,72% e fecha pregão em R$ 3,79

Banco Central manteve a política tradicional de swaps cambial, sem leilões extraordinários de venda futura do dólar
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 nov 2018 às 21:49

Publicado em 21 de Novembro de 2018 às 21:49

Dólar é cotado a R$ 3,79 nesta quarta-feira (21) Crédito: Arquivo | Agência Brasil
A moeda norte-americana encerrou o pregão desta quarta-feira (21) em alta de 0,72%, cotada a R$ 3,7901 para venda. O dólar mantém a tendência de valorização na semana, após fechar a segunda-feira (19) também em alta, de 0,69%. A semana será marcada pela baixa liquidez da moeda, em virtude do feriado de ontem (20), Dia da Consciência Negra, e de amanhã no mercado norte-americano, pelo Dia de Ação de Graças. O Banco Central manteve a política tradicional de swaps cambial, sem leilões extraordinários de venda futura do dólar.
O índice B3, da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), fechou em queda de 0,72%, com 87.268 pontos. Os papéis das grandes companhias, chamados de blue chip, também acompanharam a tendência de desvalorização no pregão de hoje. Registraram queda as ações da Petrobras (-3,27%), da Vale (-1,82%) e do Bradesco (-1%), além das do Itaú, que tiveram forte desvalorização de 34,22%.
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