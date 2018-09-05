Dólar reverte tendência de alta e fecha cotado a R$ 4,1436

Dólar é cotado a R$ 4,14 nesta quarta-feira (05) Crédito: Reprodução | Pixabay

A cotação da moeda norte-americana encerrou o pregão desta quarta-feira (05) revertendo o cenário de alta dos últimos dias, fechando em queda de 0,23%, cotado a R$ 4,1436 para venda. O movimento de baixa do dólar reverte a alta nos dois últimos dias, quando a moeda acumulou valorização de 1,98%.

Depois de abrir o pregão da manhã em queda, o Ibovespa, índice da B3, reverteu a tendência fechando em alta de 0,51%, com 75.092 pontos.