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Queda

Dólar reverte tendência de alta e fecha cotado a R$ 4,1436

Movimento de baixa do dólar reverte a alta nos dois últimos dias, quando a moeda acumulou valorização de 1,98%
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 set 2018 às 20:53

Publicado em 05 de Setembro de 2018 às 20:53

Dólar é cotado a R$ 4,14 nesta quarta-feira (05) Crédito: Reprodução | Pixabay
A cotação da moeda norte-americana encerrou o pregão desta quarta-feira (05) revertendo o cenário de alta dos últimos dias, fechando em queda de 0,23%, cotado a R$ 4,1436 para venda. O movimento de baixa do dólar reverte a alta nos dois últimos dias, quando a moeda acumulou valorização de 1,98%.
Depois de abrir o pregão da manhã em queda, o Ibovespa, índice da B3, reverteu a tendência fechando em alta de 0,51%, com 75.092 pontos.
As ações das companhias de grande porte ajudaram no saldo positivo do dia, encerrando o pregão em alta como Petrobras com mais 0,27%, Vale subindo 0,23% e Itau com alta de 0,97%.
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