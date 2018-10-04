Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Moeda estrangeira

Dólar opera em alta, mas continua na faixa dos R$ 3,90

Declaração do presidente do Fed contribui para valorização da moeda americana
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 out 2018 às 13:09

Publicado em 04 de Outubro de 2018 às 13:09

Dólar Crédito: Arquivo | Agência Brasil
Interrompendo uma trajetória de quedas desde o início da semana, o dólar comercial opera com valorização de 0,69% ante o real nesta quinta-feira, cotado a R$ 3,916. Além do cenário político bastante volátil na reta final do período eleitoral, o que também contribui para esta alta é a cena externa.
Na noite desta quarta, o presidente do Fed (o Banco Central dos EUA) Jerome Powell disse que a autoridade monetária pode elevar a taxa de juros da economia americana acima do nível já estimado. Powell disse que a expansão econômica atual "pode continuar por um bom tempo.
"Se nós virmos as coisas ficando mais e mais fortes, com a inflação subindo, então poderíamos nos mover mais rapidamente. Se virmos a economia enfraquecendo, ou a inflação caindo, nós podemos mexer um pouco mais devagar (nos juros)", acrescentou ele.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
10 profissões nas áreas de tecnologia e dados para quem quer mudar de carreira
Imagem de destaque
Crianças são resgatadas por bombeiros após queda de bicicleta na Serra
Imagem de destaque
Vila Velha abre seleção para médicos com salários de até R$ 14 mil

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados