Dólar opera em alta, mas continua na faixa dos R$ 3,90

Interrompendo uma trajetória de quedas desde o início da semana, o dólar comercial opera com valorização de 0,69% ante o real nesta quinta-feira, cotado a R$ 3,916. Além do cenário político bastante volátil na reta final do período eleitoral, o que também contribui para esta alta é a cena externa.
Na noite desta quarta, o presidente do Fed (o Banco Central dos EUA) Jerome Powell disse que a autoridade monetária pode elevar a taxa de juros da economia americana acima do nível já estimado. Powell disse que a expansão econômica atual "pode continuar por um bom tempo.
"Se nós virmos as coisas ficando mais e mais fortes, com a inflação subindo, então poderíamos nos mover mais rapidamente. Se virmos a economia enfraquecendo, ou a inflação caindo, nós podemos mexer um pouco mais devagar (nos juros)", acrescentou ele.