Dólar interrompe série de quedas e sobe fechando a R$ 3,89

A cotação da moeda norte-americana fechou nesta quinta-feira (04) em pequena alta de 0,22%, cotada a R$ 3,8960 para venda interrompendo os três últimos pregões em baixa. O Banco Central realizou swaps cambiais tradicionais, sem efetuar nenhum leilão futuro de venda do dólar.

O índice B3, da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), encerrou o pregão em baixa de 0,38%, com 82.952 pontos. Papéis de grandes companhias, como Petrobras, encerraram o dia em alta de 0,97%, Bradesco subindo 0,48% e Itau com valorização de 0,11%.