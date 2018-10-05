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Mercado financeiro

Dólar interrompe série de quedas e sobe fechando a R$ 3,89

Banco Central realizou swaps cambiais tradicionais, sem efetuar nenhum leilão futuro de venda do dólar
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 out 2018 às 21:19

Publicado em 04 de Outubro de 2018 às 21:19

Dólar é cotado a R$ 3,89 nesta quinta-feira (04) Crédito: Reprodução/ Pixabay
A cotação da moeda norte-americana fechou nesta quinta-feira (04) em pequena alta de 0,22%, cotada a R$ 3,8960 para venda interrompendo os três últimos pregões em baixa. O Banco Central realizou swaps cambiais tradicionais, sem efetuar nenhum leilão futuro de venda do dólar.
O índice B3, da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), encerrou o pregão em baixa de 0,38%, com 82.952 pontos. Papéis de grandes companhias, como Petrobras, encerraram o dia em alta de 0,97%, Bradesco subindo 0,48% e Itau com valorização de 0,11%.
> Vendas de veículos crescem 7,1% em setembro, diz Anfavea

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